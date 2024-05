Junts per Reus exigeix al govern municipal que intercedeixi amb la Generalitat per aturar el trasllat dels usuaris de la residència ICASS

Junts per Reus ha reclamat que el govern municipal intercedeixi amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per aturar el trasllat iniciat dels usuaris de la residència pública de gent gran ICASS cap a altres centres de la ciutat o de Tarragona.

El grup municipal considera que l’alcaldessa, Sandra Guaita, «no pot posar- se de perfil davant d’aquesta greu situació i davant la voluntat expressada per milers de reusencs i reusenques», després que familiars, treballadors i usuaris hagin lliurat a l’Ajuntament més d’11.000 signatures per frenar el tancament de la residència.

«L’alcaldessa no s’ha plantat i no ha fet la feina que li pertocava liderar per evitar aquest desenllaç, però segur que encara té marge per rectificar i defensar una solució que sigui satisfactòria per als reusencs i reusenques», assenyala la cap de l’oposició i portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès.

De fet, «l’alcaldessa n’és còmplice indirecta perquè un dels socis del seu govern municipal és qui ha pres aquesta decisió des del Govern de la Generalitat», ha subratllat en al·lusió a ERC. Junts per Reus, després de reunir-se en diverses ocasions amb representants dels treballadors, lamenta que el Departament de Drets Socials ha adoptat i ha començat a executar la decisió sense transparència i sense presentar cap documentació sobre el projecte, els terminis o la dotació econòmica de les obres per a la reforma de la residència.

