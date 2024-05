Sant Pere recupera la revetlla electrònica, la Petra Dance, al Parc de la Festa

L’Ajuntament de Reus ha presentat aquest dilluns el programa de Sant Pere d’enguany i també la imatge que l’acompanyarà de la periodista i fotògrafa Laia Solanellas. Com cada any, la Festa Major torna a marcar el calendari del mes de juny, amb actes oberts i pensats per a tota la ciutadania, dirigits a públics de totes les edats i que combina actes tradicionals, amb música i propostes festives diverses.

Pel que fa a la música, bona part del gruix dels concerts es concentraran els dies 21, 22 i 23 de juny, amb motiu de les Barraques 2024. El primer dia actuaran Ginestà, El Pony Pisador iFescat Goes Punk, És cosa de 3 i el grup de percussió Bombastik. El dia 22 serà el torn de La Fúmiga, el Senyor Oca, La Cosina, Meli Perea (a través de Cases de la música), El Cantante del Greco i Insània Circ. Finalment, el dia 23 de juny, actuaran Amygdala, Mama Dousha i Paula Fitzz.

Abans, però, el dissabte dia 15 començarà la música de Sant Pere Reus 2024 amb un concert a la plaça de la Llibertat, amb Lal’ba, aquest grup català de música i pop electrònic, que va ser finalista del Sona 9 de l’any 2021 i 31 Fam, grup de música urbana i trap, format per 6 joves.

A banda dels concerts vermuts, les orquestres de les revetlles, la Nit de Marxa, el ball de gralles i altres actuacions amb música com la del sopar del bou i arròs, una de les novetats és que torna la revetlla electrònica de Sant Pere, la Petra Dance, i que es farà el dia 28 de juny, al Parc de la Festa.

Actes programats

La festa comença el dia 14 de juny amb el repartiment del programa de Festa Major, un concert de gralles a la Prioral, i l’endemà, el Mercat al Mercadal. Tot i que l’inici oficial és el dia 24, amb el Pregó de la Festa Major, el lliurament del Tro de Festa, i l’encesa de la primera Tronada.

D’entre els actes programats, destaquen el 62è concurs de sardanes serà el diumenge dia 16; l’assaig del Seguici es farà el dia 21 enlloc del dia 22 i la rebuda del foc del Canigó el dia 23 de juny.

Pel que fa a la cercavila del Masclet del dia 24 al vespre, aquesta canviarà el recorregut per passar per carrers més amples. Començarà a la plaça del Mercadal i anirà cap al carrer de les Galanes, la plaça de Catalunya, el raval de Santa Anna, el carrer de Monterols i la plaça del Mercadal.

Les Varieteés de Sant Perico, organitzades pel Bravium Teatre, es faran els dies 25, 26 i 27 de juny a La Palma. Mentre que el dia 26 es faran els Cóssos a la plaça del Mercadal, amb les colles del Seguici lluitant per ser les guanyadores i més hàbils, el mateix dia que acabarà amb la Nit de Fer l’Índiu.

El dia 27 serà el dia de la cercavila del Seguici Petit, que acabarà amb el sopar del Bou i Arròs i el ball de gralles, tot a la plaça Anton Borrell. I, finalment, els actes més tradicionals i populars de la festa, acabaran amb l’Anada a Completes del dia 28 i, els balls de lluïment el matí de Sant Pere, i la Professó la tarda del dia 29.

Tram tranquil pel Seguici Petit i la Professó

Amb la voluntat que sigui una festa per a tothom i, juntament amb la regidoria de Benestar, es manté el tram tranquil estrenat l’any passat, tant pel Seguici Petit, al carrer de l’Hospital, com per a la Professó, al carrer de Sant Pere Apòstol. També hi haurà un entarimat per mobilitat reduïda a la plaça del Mercadal els dies 27, 28 i 29.

Una altra de les novetats és que es retransmetrà en llengua de signes tant el Pregó de Sant Pere com la retransmissió dels balls de lluïment que fa Canal Reus el dia 29 al matí.

Cartell

Laia Solanellas ha estat l'encarregada de dissenyar el cartell de la Festa de Sant Pere. A les xarxes la reusenca és coneguda com a @amiplim i, recentment, ha guanyat el premi Mañé i Flaquer en Fotoperiodisme (2023), així com el premi de Fotoperiodisme de la Fundació Reddis de Reus (2021). També ha estat guardonada en tres ocasions amb el premi català de fotografia de la Nit dels Castells, entre d'altres.

En la presentació del cartell ha explicat que, «en rebre l'encàrrec per fer el cartell vaig tenir clar que la Tronada havia de ser la imatge, en tant que element representatiu i distintiu de la nostra Festa Major de Sant Pere, així com vertebrador».

