Ginestà, La Fumiga, La Cosina i Amygdala actuaran a les Barraques de Sant Pere 2024

L'Institut Municipal Reus Cultura de la regidoria de Cultura i Política Lingüística, juntament amb la Coordinadora de Barraques de Reus i els responsables de La Nit de Marxa, ha presentat aquest dijous el programa de concerts previstos per a la propera Festa Major de Sant Pere 2024.

Bona part del gruix dels concerts es concentraran els dies 21, 22 i 23 de juny, amb motiu de les Barraques 2024. El primer dia actuaran Ginestà, El Pony Pisador iFescat Goes Punk, És cosa de 3 i el grup de percussió Bombastik. El dia 22 serà el torn de La Fúmiga, el Senyor Oca, La Cosina, Meli Perea (a través de Cases de la música), El Cantante del Greco i Insània Circ. Finalment, el dia 23 de juny, actuaran Amygdala, Mama Dousha i Paula Fitzz.

Aquest any es descentralitza l'escenari com a únic reclam i es crea una nova zona de restauració, acompanyada de foodtrucks. A més es recuperen espais entre concerts amb altres activitats. Hi haurà un punt lila per defensar i mantenir un espai lliure d'agressions de cap tipus, és a dir, unes barraques segures.

Els menors de 16 anys acompanyats d'un adult tindran entrada gratuïta. La resta, a partir de 16 anys, hauran de pagar 3 euros diaris o bé es pot adquirir un abonament de 6,5 euros per accedir a l'espai els tres dies i que inclou una pulsera de tela. Els abonaments es podran comprar a www.barraquesdereus.cat.

La música de la Festa Major

Abans, però, el dissabte dia 15 començarà la música de Sant Pere Reus 2024 amb un concert a la plaça de la Llibertat, amb Lal’ba, un grup català de música i pop electrònic, que va ser finalista del Sona 9 de l’any 2021 i 31 Fam, grup de música urbana i trap, format per 6 joves.

El dimarts 25 de juny hi haurà tres propostes musicals: un concert vermut a les 13:00 h a La Palma, amb Trèvol; un concert familiar, a les 18:30 h, a la plaça d’Anton Borrell, amb Folkids; i un concert i ball de gala, a les 19:00 h i a les 22:30 h, a la plaça de la Llibertat, amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal

El dimecres 26 de juny, hi haurà un altre concert vermut amb Betzuca, a les 13:00 h a La Palma, i a la nit, a partir de les 00:30 h, el concert de La Nit de fer l’Índiu a la plaça del Mercadal.

L'endemà, el dijous 27 de juny hi haurà el concert vermut, amb Sidral Brass Band, a les 13:00 h, també a la Palma, i a la nit, a les 21:30 h, el ball de gralles amb Les Antines i Canya d'Or a la plaça d’Anton Borrell, i també, el sopar de Bou i Arròs amb Joan Marcià, a partir de les 21:30 h, a la mateixa plaça d'Anton Borrell.

El divendres 28 de juny, arribarà el dia de les revetlles, amb el concert vermut i la Banda de la Festa Major, al migdia, i les orquestres Atalaya, a la plaça d’Anton Borrell (a partir de les 23:00 h); La Cosa Nostra i The Txandals, a partir de la mitja nit a la plaça de la Llibertat; amb la Nit de Marxa i, finalment, amb Petra Dance Festival, al parc de la Festa i en el que serà la revetlla electrònica d’aquest Sant Pere.

Per acabar amb la música de la Festa Major, el dia 29, hi haurà les actuacions de La Nit del Canet i Dj Nàtura, a la plaça de la Llibertat.

La Nit de Marxa

Aquesta Festa Major es podrà viure la XXXI Nit de Marxa de Reus i hi haurà una programació especial que s'inclou en la cloenda de les activitats que ha programat el Reggus amb motiu del seu 30è aniversari.

Els grups programats són Adala, Ranking Joe i Prince Alla.

La Nit de Marxa serà el divendres 28 de juny, a partir de les 23:00 h, al Parc de Mas Iglesias, i tots els concerts són gratuïts.