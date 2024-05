El Planet Reus Estiu aplega més de 90 propostes de lleure per als joves

El Planet Reus Estiu 2024 inclou una programació de més de 90 propostes d’activitats formatives, culturals, creatives, artístiques i de lleure per a joves d’entre 12 i 20 anys majoritàriament i amb algunes propostes per joves fins a 29 anys.

La regidoria de Joventut amb estreta col.laboració de la regidoria de salut i esports presenta el program d’estiu per joves amb la voluntat que els i les joves de Reus puguin gaudir d’un estiu divertit, ric en estímuls de tota mena i amb activitats que afavoreixin el viure experiències motivadores.

A partir del dilluns 3 de juny a les 16:00 h s’obriran les inscripcions de les activitats de Planet Reus que, enguany arriba, amb quasi un centenar d’activitats que es programen al llarg de 5 setmanes, les 4 de juliol i la primera d’agost, i 1.582 places en tallers, activitats i sortides ofertades i 3.000 places més si comptem els diferents espectacles que es programen al llarg de l’estiu. La inscripció a les activitats serà a través del portal inscripcions.reus.cat i també es pot fer de forma presencial al Casal de Joves la Palma.

Aquest any totes les propostes són de caràcter gratuït, menys les sortides que tenen un preu simbòlic de 5€ i 4€ amb la Targeta Jove.

Les activitats són de diferents temàtiques intentant programar una oferta que resulti atractiva per a tots els i les joves de la ciutat i que reculli els seus interessos. Aquests s’agrupen en funció de la temàtica (cultural, formativa, noves tecnologies, esportives, artístiques, sortides, de natura,...) o bé a la franja d’edat a qui van adreçades. La majoria d’activitats van adreçades a la franja 12 a 17 anys; després a la franja 15 a 29 anys i hi ha una oferta també d’activitats per a joves +18.

Destacar entre les activitats, l'oferta d'Escape Rooms tots els divendres a la tarda i les 5 sortides d'un dia a viure diferents experiències, des de fer caiac i pàdel surf, muntar a cavall, un circuit de tirolines o una sortida nocturna de fotografia.

També l’oferta esportiva d’aquest estiu que compta amb un torneig de 6 hores de futbol, un 3x3 de bàsquet, activitat de futbol setmanal, un tastet de crossfit, una setmana de voleibol, pàdel, escalada, skate i scooter al Parc de lliscament i cal·listènia als diferents parcs de la ciutat.

Per tal que les activitats arribin a tots els joves s’ha preparat una campanya de difusió que farà parada a tots els instituts públics de Reus a partir del dilluns 27 de maig i fins el 31.

El disseny del cartell i el programa d'enguany és d'una jove dissenyadora del territori, Xènia Oliver.

