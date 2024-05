El CBS Serps vol fer lloc per al beisbol a Reus

Reus ara ja compta amb un equip de beisbol i softbol. El CBS Serps s’ha implantat a la capital del Baix Camp amb la intenció de quedar-se i consolidar un esport que cada dia guanya més adeptes.

El 2019, el beisbol es va introduir a la província amb el Wolves de Tarragona de la mà de Marc Sangüesa. Durant cinc anys, es va treballar per fer créixer i consolidar un club que actualment competeix a la lliga catalana oficial de la Federació. De fet, l’any passat el Wolves va completar el seu èxit emportant-se el Campionat i la Copa de Catalunya per davant dels abundants equips barcelonins.

Ara, amb el club tarragoní completament consolidat i estructurat, Marc Sangüesa ha iniciat un nou projecte ambiciós, el CBS Serps, que té com a objectiu consolidar aquest esport a Reus.

«Hem promocionat l’esport en escoles i instituts i amb aquest treball hem aconseguit aplegar a unes 65 famílies que ja formen part del CBS Serps», va destacar Marc Sangüesa. El president de l’entitat va apuntar que el seu objectiu a curt termini és fer un lloc per al beisbol a la ciutat i, de moment, ha trobat el seu espai.

Des de l’1 de març 65 alumnes participen en els entrenaments organitzats pel CBS Serps per introduir-se en el món del beisbol: «La majoria de joves que s’interessen per formar part d’aquest esport no tenen cap mena

d’experiència prèvia, així que els hem d’introduir en les normes i l’estil i tenim els professionals i la il·lusió per fer-ho», va apuntar Sangüesa. Des del CBS Serps faciliten el material de primer nivell i també l’assegurança esportiva de forma gratuïta. Els entrenaments es realitzen dimecres i divendres de 17.30 a 19 hores.

De moment, el Serps ha aconseguit reunir dos equips sub-10, un sub-12 i un equip mixt sub-16. Sangüesa no s’amaga i va subratllar que el seu objectiu és «entrar a competir a les lligues de la federació. És al que volem arribar la pròxima temporada i, d’aquesta manera, generar més beisbol a Tarragona i descentralitzar l’esport de Barcelona».

L’espai

El beisbol i el softbol són dos esports que necessiten un terreny espaiós per desenvolupar-se correctament. En no trobar un escenari idíl·lic per jugar, de moment el Serps entrena a les pistes que els ha habilitat l’Escola i Institut Pi del Burgar de Reus. El CBS Serps va deixar clar que està «molt agraït» de poder fer els primers passos al Pi del Burgar, però també busca un terreny de terra que s’adeqüi a les necessitats de l’esport.

Des de l’entitat reusenca es troben en converses actives amb l’Ajuntament per trobar un lloc provisional, però estable que permeti créixer al Serps a Reus fins que no arribi el projecte del govern de Sandra Guaita d’impulsar un espai multiesportiu...

De moment, el Club Beisbol i Softbol Serps ha donat el primer pas a Reus i ho ha fet per a quedar-se.

