L'art reusenc arriba a Nova York

L'artista multidisciplinar de Reus, Gerard Valls, va presentar del 4 al 8 de maig la seva nova col·lecció de joiería artística This is not just a jewel, this is art! al Museu de les arts i el disseny (Mad Museum) ubicat a Columbus Circle, Manhattan.

Valls ha estat un dels 50 autors seleccionats per participar a l’exclusiva exposició, presentació i venda de les obres més recents dels creadors més rellevants de la temporada 2023-24 amb el comissariat de Bryna Pomp (especialista en joiería contemporània).

Mad About Jewelry és actualment una de les exposicions més prestigioses dins el sector, no només pel seu gran valor artístic sino que també per l’oportunitat que es brinda al públic assistent de conèixer personalment als artistes i poder conversar amb ells sobre les seves obres i la complexitat dels diferents processos creatius de cadascun dels autors.

La col·lecció presentada per Gerard Valls va tenir una gran acceptació per part del públic americà, el cual va mostrar un gran interès per la originalitat, la transgressió i l’utilització de materials poc convencionals com l’alumini, la tornillería industrial o la pintura i sobretot, pel valor artístic de les peces.

En aquesta, Valls no mostra la joia com un simple ornament o element decoratiu sino que cadascuna de les peces està concebuda com una obra d’art o objecte de col.leccionisme únic, exclusiu i irrepetible amb una estètica pictòrica inspirada en l’art urbà.

