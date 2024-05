L’Ajuntament ofereix xerrades sobre emprenedoria als instituts de Reus que hi estan interessats

L’Ajuntament de Reus ofereix xerrades per alumnes dels instituts de la ciutat per fomentar l’emprenedoria entre els més joves. Es tracta d’un servei a demanda, tal com explica el regidor de l’àrea d’Empresa i Ocupació, Òscar Subirats: «Hi ha instituts que tenen assignatures dedicades a l’emprenedoria. Aleshores, és un recurs pedagògic que ho pot sol·licitar el professor encarregat».

El regidor assegura que, actualment, és una sessió que porten a terme «una o dues vegades al mes». Per a afegir més valor a la xerrada, aquesta la fan un tècnic de la regidoria i, principalment, un jove emprenedor o emprenedora. «És una manera de fer una sessió més experiencial. El que volem no és tan sols sensibilitzar l’esperit emprenedor, que també, sinó compartir valors com la resiliència, la tenacitat o la planificació, que van molt més enllà d’emprendre», recalca Subirats.

Per aquest motiu, la regidoria confia aquestes sessions a emprenedors ‘de la casa’, ja que ofereixen suport i assessorament a joves autònoms. «Una vegada a la setmana atenem entre un i tres emprenedors que tenen una idea, però no saben com portar-la a terme o gent que decideix fer un gir de 180 graus a la seva vida laboral i decideix emprendre. Aleshores, els ajudem en alguns casos per coses puntuals i, d’altres vegades, fem seguiments més extensos, ja sigui per temes de concepte del negoci o més aviat administratius», detalla el regidor d’Empresa i Ocupació.

Una d’aquestes joves emprenedores a qui la regidoria va assessorar és la Laura Lázaro, dissenyadora gràfica provinent de les Terres de l’Ebre que, quan va finalitzar els seus estudis, va decidir emprendre. «Primer ho vaig intentar a Barcelona, però va arribar la Covid i vaig tornar a Amposta. Aleshores, vaig estar treballant durant dos anys en una empresa de màrqueting, però va ser molt difícil per mi perquè jo ja havia tastat la llibertat, i per a mí és molt important», relata Laura Lázaro davant d’un grup d’alumnes de l’Institut Lluís Domènech i Montaner.

«Ser autònom té les seves coses, però quan treballes pel teu compte ets tu qui decideix quan portar a terme la teva idea, no has d’esperar al fet que al teu superior li sembli bé», valora la dissenyadora gràfica, tot i que també reconeix que «hi ha mesos que són molt difícils i que també t’obliguen a acceptar feines que potser no són el que més t’agrada, però tots hem de pagar al lloguer».

«No recordo com vaig arribar aquí a la regidoria», reconeix amb una rialla «però m’han ajudat molt, en coses tan importants com els hàbits o coses més tècniques. Però, sobretot, em van agradar molt els companys. Poder compartir amb altres persones tota mena d’experiències t’ajuda, et motiva i crea oportunitats. Per exemple, feia temps que volia fer tallers i va ser una companya qui em va cedir el seu espai». «També et serveix per posar-te a tu mateix a prova. De vegades, quan entres en una plantilla vas fent sense pensar molt, i això no passa quan ets autònom», adverteix Lázaro.

Et pot interessar: