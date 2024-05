Aurial Pádel aterra a Reus amb unes noves instal·lacions al Mas Sedó amb 17 pistes de pàdel

Aurial Pádel by Marta Marrero aterrarà a Reus amb les seves noves instal·lacions al setembre. Aquestes estaran localitzades al Mas Sedó, bé cultural d’interès local a la vora de la T-310, carretera que connecta la capital del Baix Camp amb Riudoms.

Aquest nou espai, que compta amb l’edifici i uns terrenys de 3,5 hectàrees, oferirà 17 pistes de pàdel. D’aquesta manera, la companyia arriba a les 83 pistes entre les seves seus a Sant Cugat, Cornellà, Vic, Sabadell, Lleida i, a partir del mes de setembre, Reus.

A més, les pistes comptaran amb grades des d’on els espectadors podran veure còmodament els esdeveniments esportius que es disputin. A més, des d’Aurial Pádel, han anunciat que la seva intenció no es limita tan sols a l’esport, sinó que aspiren a convertir-se en «un impressionant complex d’oci que combini l’esport, esdeveniments i gastronomia».

D’aquesta manera, a part de les 17 pistes de pàdel, les instal·lacions també incorporaran un gimnàs de 1.500 metres quadrats que estarà equipat amb tecnologia d’última generació per a millorar el rendiment esportiu, sales polivalents i amplis vestuaris.

A més, també disposarà d’una piscina exterior de 25 metres, zona de solàrium i chill-out. A la vegada, també comptaran amb la presència d’un restaurant amb terrassa amb la voluntat d’oferir una «proposta gastronòmica de primer nivell».

A més, les instal·lacions preveuen acollir esdeveniments d’oci que tindran un gran protagonisme, oferint un espai homologat per a concerts amb aforament per a fins a 3.000 persones. I, perquè ningú quedi fora, oferiran 400 places de pàrquing per a garantir l’accessibilitat i comoditat dels usuaris.

Líder en pàdel a Espanya

D’aquesta manera, la companyia propietat de la jugadora de pàdel professional Marta Marrero es posicionarà per davant pel que fa a major nombre de pistes a Espanya gràcies a aquestes noves instal·lacions a Reus.

El seu principal rival, Padelprix, en suma 53 de pròpies i 23 que operen sense la seva marca, sumant un total de 76 que quedaran superades. El cofundador de la cadena, Jon Grau, ja ha anunciat que la previsió del grup per aquest 2024 sigui assolir els 5,5 milions d’euros de facturació