Reus potenciarà la seva festa modernista amb nous espais i l'obertura de patrimoni tancat al públic

L'Ajuntament de Reus, conjuntament amb la Casa Navàs, volen potenciar la festa modernista amb més activitats, nous espais i l'obertura de patrimoni que durant l'any està tancat al públic.

«Volem avançar en la capitalitat de Reus com a ciutat modernista a nivell català, estatal i internacional», ha afirmat la regidora Noemí Llauradó, qui ha reconegut que per aconseguir-ho són necessaris «esdeveniments de gran impacte» que ajudin a atraure visitants com és la Reus 1900.

Enguany, aquesta recreació històrica posarà el focus en el comerç i, per tant, fomentarà la implicació de més entitats relacionades amb el sector serveis. A més, es convidarà la ciutat de Terrassa amb la voluntat «d'establir vincles amb altres municipis modernistes».

La ciutat de Reus tornarà a viatjar enguany a l'any 1900 a través de la festa modernista. Un certamen que va néixer l'any passat «amb la voluntat de posar damunt de la taula els orígens del que som com a ciutat», segons ha defensat l'alcaldessa Sandra Guaita.

Una de les principals novetats d'aquesta segona edició és el canvi de dates. Mentre que l'any passat la Reus 1900 va tenir lloc al mes d'abril, enguany es trasllada a l'últim cap de setmana de setembre per apropar-lo al mes d'octubre, quan a l'època modernista, s'organitzaven fires a la ciutat.

«La voluntat era encabir-ho a l'octubre, però el calendari de la ciutat està ple i no hi ha més caps de setmana disponibles», ha lamentat la directora de la Casa Navàs, Sílvia Sagalà. Una altra de les novetats és el creixement de la festa cap a altres espais de la ciutat. Així doncs, el certamen no només tindrà lloc a la plaça del Mercadal, com l'any passat, sinó que s'ampliarà cap als carrers Monterols, Llovera, a la plaça Prim, al carrer Sant Joan, a la placeta del Doctor Sabaté, així com a La Palma.

Tot i que l'Ajuntament de Reus i la Casa Navàs continuen treballant en la programació i, per tant, no es coneix ni el nombre d'activitats ni les entitats participants, Sagalà sí que ha afirmat que la plaça Prim serà on es concentraran les activitats familiars. «Una de les grans novetats d'aquesta edició és l'aposta pel públic familiar», ha afirmat Sagalà, qui ha lamentat que «l'any passat, per un tema pressupostari, no es va poder fer».

Les recreacions històriques, les exposicions, els espectacles, les rutes al carrer, les visites patrimonials i la gastronomia seran altres de les propostes que englobaran el certamen. En aquest sentit, i a diferència de l'any passat on el públic va poder visitar la Casa Navàs, l'Institut Pere Mata i la Casa Gassull, enguany s'obrirà aquell patrimoni que habitualment no està obert al públic.

Crida a entitats i ciutadania

Amb la voluntat que tota la ciutat s'impliqui en la festa, des de l'organització s'ha fet una crida a totes les entitats, comerços i restauradors, entre altres, perquè hi participin i enviïn les seves propostes abans del 17 de juny. A més, per a totes aquelles persones que també vulguin implicar-se, s'ha creat un protocol de vestuari.

A la pàgina web de Reus 1900, tothom qui ho vulgui pot fer-se una idea de com s'anava vestit a l'època i recrear-ho. De fet, si no es tenen coneixements de costura, també s'han organitzat dos tallers a càrrec de la modista especialitzada en vestuari modernista, Ana de la Cruz, que es duran a terme a la Casa Navàs el 5, el 12, el 19 i el 26 de juny. Els tallers tenen un cost de cinc euros per persona i s'han de reservar prèviament.

