Reus organitza una Fira de Bruixes del 24 al 26 de maig

L'Associació Cultural Reus Medieval durà a terme del 24 al 26 de maig la 1ª Fira de Bruixes de Reus al passeig Sunyer. L'objectiu és posar de manifest el passat històric de la ciutat de Reus, en relació a la caça de bruixes que es va dur a terme entre els segles XV i XVI a la ciutat. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de les Regidories de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública i de Relacions Ciutadanes.

La fira està dirigida a tots els públics però molt especialment al públic infantil ja que hi ha tot un seguit d'activitats adreçades als infants com atraccions infantils ecològiques, jocs de taula de fusta gegants, contacontes, tallers, etcètera. Totes les activitats tindran el reciclatge com a eix vertebral.

Des de l'organització es vol posar de manifest la importància del reciclatge i la sostenibilitat a la societat, una millora significativa de l'estat del planeta i contribuir a la implementació d'hàbits saludables a les generacions futures per esdevenir una societat més ecològica, ambiental i sostenible.

L'esdeveniment comptarà també amb un mercat esotèric, relacionat amb una àmplia varietat de productes artesans arribats d'arreu del territori.

Altres activitats de les que es podrà gaudir són la venda de productes d'artesania, d'artesania alimentària, de restauració, de productes de proximitat, una exposició d'aparell de tortura «La Santa Inquisició»; xerrades i tot un seguit d'activitats itinerants que dinamitzaran la ciutat durant tot el cap de setmana.

