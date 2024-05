La creació de la nova funerària supramunicipal encarrila la recta final

La creació de la nova funerària supramunicipal de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí encarrila la recta final. En els propers mesos es portarà a terme la constitució de la nova societat, FuneCamp S.A., d’acord amb la memòria justificativa del projecte, que ja ha estat aprovada pels plens municipals dels quatre municipis.

En el cas de l’Ajuntament de Reus, això implicarà la segregació de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de Reus Serveis Municipals S.A. El ple municipal de l’Ajuntament de Reus ha aprovat avui, 17 de maig, els tràmits de la segregació que corresponen a l’autorització de reducció de capital de Reus Serveis Municipals S.A mitjançant la transmissió d’actius immobiliaris i l’inici de la distribució de dividends a l’Ajuntament de Reus, amb la finalitat de disposar del capital social per la nova societat.

En els propers mesos, es portarà a terme la creació efectiva de la societat FuneCamp S.A. amb les aportacions dels quatre municipis. Una creació que constarà de l’aprovació inicial per part de tots els plenaris, que es preveu abans de l’estiu, i de l’aprovació definitiva, amb vistes a la tardor. D’aquesta manera, el nou ens supramunicipal podria iniciar la seva activitat als quatre municipis abans de finals d’any.

Servei públic funerari

La nova societat, FuneCamp, operarà en règim de concurrència amb el operadors privats i es regirà per principis de continuïtat amb l'activitat duta a terme tradicionalment per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. Per garantir aquesta continuïtat, la nova empresa comptarà inicialment amb la totalitat de l'actiu de l'actual Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, empresa 100% municipal, amb experiència de més de 35 anys en la prestació de serveis funeraris i amb el seu personal, que es subrogarà a la nova societat.

La vocació de servei públic del servei vol garantir un tracte ètic, de qualitat i de preu accessible a l’hora de donar el darrer comiat als éssers estimats en una situació de dol de les famílies i que requereix la màxima sensibilitat.

