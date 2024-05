ANS Educació dona a conèixer personatges històrics de proximitat

ANS Educació va cloure aquest dilluns les sessions divulgatives sobre la figura de la Reina Margarida de Prades a centres educatius de la comarca del Baix Camp. Des del passat 10 d’abril, han visitat set escoles i instituts de Reus, Prades, les Borges del Camp, Riudoms i Vinyols i els Arcs.

El cofundador d’ANS Educació, Víctor García-Chacón, explica que van escollir la figura de la Reina Margarida de Prades perquè «és un personatge molt desconegut, però havia estat una reina en la nostra zona. Per tant, ens permet tenir una visió de gènere de l’època». «Ens permet treballar aspectes socials i econòmics d’aquell moment, i la resposta ha estat molt bona», assegura García- Chacón.

Aquesta activitat, que ha anat destinada a nens i adolescents d’entre 8 i 14 anys, també s’ha fet amb la figura del pintor reusenc Marià Fortuny i ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació Reddis, de manera que les activitats han estat gratuïtes per a tots els centres. Entre les dues figures, s’han realitzat un total de 31 classes a 14 centres diferents.

«Nosaltres, com ANS Educació, vam veure que els tallers a l’aula eren un format molt interessant per treballar la civilització», comenta el cofundador de l’entitat, afegint que «sovint els professors quan escullen una activitat pensen abans en coses com, per exemple, els egipcis, abans que en Marià Fortuny o la Reina Margarida».

Des de l’entitat asseguren que l’experiència ha estat positiva i, tot i que «encara s’ha de parlar amb la fundació per a fer una valoració final» la voluntat, per ara, és «repetir-ho l’any vinent».

