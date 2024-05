Adif proposa instal·lar pantalles acústiques en sis trams afectats pel soroll del pas dels trens

Anys fa que els veïns de zones pròximes a les vies del tren reclamen la instal·lació de pantalles acústiques per mitigar el soroll del pas dels combois i tot apunta que serà qüestió de temps que la demanda rebi una resposta satisfactòria.

Adif ha proposat que es col·loquin barreres en un mínim de sis àmbits d’actuació, dividits entre el nord —on hi ha l’actual estació de tren— i el sud —on es construirà el baixador de Bellissens—: l’avinguda de Saragossa; les illes residencials del carrer de l’Alfàbrega i l’avinguda dels Jocs Olímpics; l’avinguda del Comerç; l’avinguda de l’Onze de Setembre, entre l’Escola Joan Rebull i la Fundació URV; el carrer de Sol i Ortega; i el tram entre el carrer de Lleó XIII i el passatge de Mare de Déu de Covadonga.

Malgrat que encara restarà redactar el projecte d’actuació concret, Adif ha elaborat un estudi acústic, conclòs el juliol del 2023, que ha permès determinar com a «prioritat alta» aquests punts atesa la seva afectació pel soroll ferroviari.

El conjunt de la solució projectada s’estén al llarg de 2,3 quilòmetres, amb altures variables entre els 3 i els 4 metres. Així mateix, es buscarà que s’integri al màxim possible —visualment i urbanística— amb l’entorn i s’intentarà que les afectacions que tinguin les obres als serveis ferroviaris existents siguin mínimes.

A més, de forma complementària, s’analitzarà la necessitat de cercar solucions per atenuar la reverberació del soroll originada pel pas dels trens per sota dels pons del carrer General Moragues i les avingudes de Tarragona i de Bellissens.

Per fer-ho, es duran a terme mesuraments dels nivells generats per la circulació de trens. A l’hora d’elaborar l’anàlisi, l’empresa estatal va plantejar un escenari temporal fixat el 2030 per tenir en compte possibles afectacions futures. Per tant, també valorà que ja estaria en funcionament l’estació de Bellissens.

Adif ha tret recentment a licitació el contracte de serveis per a la redacció del projecte de proteccions acústiques al nucli urbà de Reus. El termini màxim d’execució és de 30 mesos i el pressupost base de la subhasta, de 861.016,37 euros (IVA, despeses generals i benefici industrial inclosos).

El contracte podria ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027. Les empreses interessades tenen temps fins al 21 de juny del 2024, a les 13 hores, per presentar les seves ofertes.

El concurs permetrà posar sobre la taula una proposta definitiva i detallada de les barreres, en conceptes com la tipologia, la quantitat, la localització —podria considerar-se que cal que arribin a més indrets— i la solució constructiva, i prendre una decisió sobre la idoneïtat o no de proposar actuacions als ponts de les avingudes de Tarragona i de Bellissens i del carrer del General Moragues.

També ha de preveure actuacions per optimitzar els sistemes de drenatge. Les línies de tren afectades són la 210 Miraflores-Sant Vicenç de Calders, la 230 La Plana-Picamoixons-Reus i la 234 Reus-Constantí, que discorren per sud, est i nord del nucli urbà.

Esmena en els Pressupostos

L’estudi efectuat per Adif i el procés que l’ha seguit tenen com a origen una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat del 2022 en què es demanava la instal·lació de pantalles acústiques a Reus.

En una visita a la capital del Baix Camp el juny del 2023, l’aleshores ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avançà que Adif estava «treballant» en la documentació per a la instal·lació de proteccions al pas de les vies del tren. En aquell moment, apuntà a l’avinguda de Saragossa i el carrer de Lleó XIII com a possibles beneficiaris de l’actuació.

La futura estació de Bellissens, en l’horitzó d’Adif per al 2030 En l’elaboració de l’estudi, Adif va situar-se en un horitzó per al 2030 en què l’estació de Reus-Bellissens ja estava en funcionament. A hores d’ara, l’empresa estatal no ha anunciat la data per a l’inici d’unes obres que s’allargaran durant 20 mesos. Amb tot, Aigües de Reus va comunicar que iniciaria els treballs previs a la construcció del futur baixador. La intervenció, consistent en el desplaçament de 614 metres lineals de la canonada de la xarxa d’abastament, atès que genera problemes tècnics per a la construcció, tenen un termini màxim d’execució de tres mesos.

