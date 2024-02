L’entorn de l’ICASS de Reus recull 9.200 signatures contra el seu tancament

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya tenia previst començar els trasllats temporals dels residents de la Residència de Gent Gran de Reus, popularment coneguda com a ICASS, la segona quinzena de gener, però, fins ara, les negociacions no han estat fluides. Des del primer moment, els representants dels treballadors i els familiars han expressat el seu rebuig amb la decisió de deixar l’edifici actual. A hores d’ara, ja han recollit unes 9.200 signatures per mostrar la seva disconformitat amb la situació que estan vivint. En arribar a les 10.000, preveuen presentar-les a l’Ajuntament.

«Els diem que facin les obres amb els avis dins», expressa Carmen Mesas, treballadora del centre i membre del comitè territorial de Drets Socials del sindicat IAC-CATAC a Tarragona. El Departament va anunciar al novembre que els usuaris i la plantilla haurien de deixar l’immoble en considerar que és «inviable» dur a terme les reformes mantenint-hi l’activitat. L’informe del Govern català va determinar que existien «problemes estructurals», concretats en afectació per legionel·losi, risc d’incendi i deteriorament de les façanes.

«Nosaltres volem que les obres es facin de tal manera que no s’hagi de sortir de la residència i que siguin per sectors», declara la presidenta del comitè territorial de Drets Socials de CCOO a Tarragona, Glòria Boqué, qui afirma que «el tema continua encallat al mateix lloc: nosaltres diem que és possible i ells, que no». «No tirem ni endavant ni enrere, estem igual que fa quatre mesos», afegeix Mesas.

Ahir, un grup de treballadors i familiars de l’ICASS van manifestar-se davant la seu de Drets Socials a Barcelona. Mesas explica que la setmana passada, els representants de la plantilla es van reunir amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. En la reunió, se’ls va comentar que els tràmits administratius previs a les obres podrien allargar-se «dos anys».

Boqué i Mesas recorden que, a més, les famílies van compartir les queixes amb el Síndic de Greuges i que un resident va presentar una denúncia contra Drets Socials. Addicionalment, van registrar una petició de reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. «Amb la gent del Departament no es pot parlar, sempre ens expliquen el mateix, i potser ell ens escolta», espera Mesas, qui detalla que, també, han proposat que un altre arquitecte elabori un segon informe tècnic.

Malgrat tot, Drets Socials confia que els trasllats comencin «les pròximes setmanes» i que «s’allarguin el temps necessari per fer-los amb la màxima garantia per al benestar dels residents», segons detallen a Diari Més fonts del Departament, que subratllen que els moviments «es faran en grups petits i de manera gradual». Cal recordar que es va parlar de traslladar els usuaris a la residència de la Mercè, a Tarragona, i a la d’Horts de Miró. En cas de ser necessari anar a Tarragona, Boqué demana «que paguin el transport» o que s’habiliti un autobús que desplaci treballadors i familiars.