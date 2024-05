La CUP reivindica la defensa del territori i la independència a Cambrils i la Selva del Camp

La defensa de la llengua, la gestió de l’aigua o l’embat contra l’Estat han estat alguns dels temes centrals de la campanya de la CUP a les comarques tarragonines aquests darrers dies. Aquest cap de setmana els cupaires han visitat Cambrils i la Selva del Camp.

Divendres a la tarda, Eloi Redon i Ortésia Cabrera, números 2 i 3 respectivament de la llista de la CUP per Tarragona, acompanyats de David Caño, número 5 per Barcelona, van presentar la proposta de la formació a la plaça del Pòsit de Cambrils.

Precisament, Redón va començar el seu discurs reivindicant que cal aturar el macroprojecte del Hard Rock i repensar el model turístic de cap a peus ja que «només decreixent podem garantir el dret a l’habitatge de les nostres veïnes, la preservació del nostre entorn natural i la supervivència del català».

Caño va ser l’encarregat de desplegar la proposta de la CUP en matèria lingüística, que inclou la creació d’una Conselleria de la Llengua i la ferma defensa del català com a llengua vehicular a l’escola. Per la seva banda, Cabrera va tancar l’acte amb una reivindicació de la cultura i les entitats com a espais segurs des d’on lluitar per al canvi.

Aquest diumenge, la convocatòria a la Selva del Camp va reunir una cinquantena de persones per conèixer el programa cupaire de la mà de Sergi Saladié i Bernat Lavaquiol, caps de llista per Tarragona i Lleida respectivament, i Laia Muntas, número 15 dels tarragonins i ex-regidora a l’ajuntament del mateix municipi.

Muntas va obrir l’acte reivindicant «la necessitat de recuperar una agenda política catalana, que posi les lluites socials i nacionals al centre». Lavaquiol va celebrar veure «tantes persones mobilitzades arreu del territori, les mateixes que lluitem contra l’agenda de la patronal que només promociona macroprojectes com els Jocs Olímpics del Pirineu».

Per la seva banda, Saladié va situar el context actual en «una triple crisi ecològica, social i nacional». El candidat va assegurar que la CUP és «l’única formació que diu el mateix arreu del territori i defensa revertir els transvasaments de l’Ebre i el Siurana tant a les Terres de l’Ebre, com al Priorat, com a Barcelona».

En referència al lema de la campanya, va assegurar que «defensar la terra és superar la lògica autonomista del triplet màgic del PSC, ERC i Junts. La lluita nacional i social estan més lligades que mai, només trencant amb Espanya i la lògica de mercat serem lliures».

