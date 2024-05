Les obres del tercer tram del carril bici entre Reus i Cambrils costaran 350.000 euros menys

El tercer tram del carril bici que ha d’unir Reus amb Cambrils ha de començar a convertir-se en una realitat a principis de l’estiu, segons la voluntat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. L’inici d’obres ja està a punt de caramel, amb l’adjudicació dels contractes per uns 350.000 euros menys del que s’havia previst inicialment.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, ha adjudicat el primer lot, corresponent a l’obra civil, a M. y J. Gruas, SA, per un import de 2.779.697,56 euros (IVA no inclòs) i un termini d’execució de 18 mesos. El segon paquet, referent a la senyalització, l’abalisament i les defenses, el durà a terme en dos mesos la unió temporal d’empreses conformada per Segusenyal, SL i Servidel, SLU, per 325.258,98 euros (IVA no inclòs).

En total, les actuacions tindran un cost de 3,1 milions d’euros, o 3,76 milions d’euros una vegada aplicat l’impost sobre el valor afegit. Cal recordar que el pressupost base de la licitació era de 3,4 milions d’euros sense tenir en compte l’IVA o de 4,1 milions, ja amb la càrrega impositiva.

La consellera de Territori, Ester Capella, va detallar en una visita a Reus el passat gener que, amb l’enllaç entre la urbanització d’Aigüesverds i Cambrils, la previsió és que la via per a ciclistes i vianants que discorre en paral·lel a la carretera TV-3141 estigui llesta el 2026.

L’itinerari agregarà 6,7 quilòmetres de longitud i sumarà una inversió d’uns 7 milions d’euros. La nova incorporació a la xarxa pedalable catalana «facilitarà la mobilitat activa, tant en els desplaçaments quotidians com turístics i d’oci» i s’insereix en les polítiques de descarbonització de la mobilitat del Govern català.

Trams per anar a peu

L’últim tram que resta per acabar el carril bici unirà la urbanització d’Aigüesverds i la rotonda de l’A-7, en terme municipal de Cambrils. Les obres s’iniciaran el segon semestre de l’any. El vial tindrà una llargada d’uns 4,4 quilòmetres i discorrerà en paral·lel a la carretera TV-3141.

Sempre que es pugui, hi haurà dos carrils d’1,5 metres per al pas dels ciclistes i un d’addicional, també d’1,5 metres, per als vianants. En les zones on l’orografia no ho permeti, s’habilitarà una secció de 3 metres compartida per a ciutadans que transcorrin a peu o ho facin amb bicicleta.

Un sistema de contenció de vehicles separarà el carril del trànsit motoritzat. Així mateix, es projecten passarel·les per salvar encreuaments, amb una amplitud de 3,5 metres, per on podran circular tant vianants com ciclistes. En algun tram, també està previst desplaçar la carretera de Misericòrdia o definir murs per a la contenció del talús de terres.

El projecte s’executarà en quatre grans blocs, corresponents al desplaçament del tram de carretera, l’execució dels murs i les estructures, la intervenció en les parts de la via que van annexes a la carretera i l’actuació en aquelles separades de la calçada. És probable que, en el transcurs de les obres, s’hagi de tallar algun carril de la circulació, que es reguli el trànsit amb semàfors o que es prohibeixin els avançaments en certs sectors.