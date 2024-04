Territori pretén construir un nou carril bici entre Reus i Riudoms paral·lel a la carretera T-310

Un tram de la carretera T-310 entre Riudoms i Reus, on es vol construir una nova via ciclista. L’alcalde de Riudoms, Ricard Gili, ho considera una «bona notícia».Gerard Marti Roig

Mentre els ajuntaments treballen per aconseguir que les seves ciutats siguin més ciclables, la Generalitat de Catalunya s’esforça perquè la mobilitat interurbana també pugui ser sostenible. El Departament de Territori té la voluntat de construir un nou carril bici entre els termes municipals de Reus i Riudoms, en paral·lel a la carretera T-310, i recentment ha tret a licitació, a través d’Infraestructures.cat, el contracte de serveis per a redactar els projectes de traçat i constructiu.

Segons la documentació prèvia, es planteja que el carril bici sigui bidireccional, amb una amplada de 3 metres, i hauria de permetre el trànsit segur de ciclistes al llarg de la T-310, entre el punt quilomètric 4+300, a l’accés a Riudoms, i el PK 1+786, a l’entrada a Reus, de forma que tindria uns 2,5 quilòmetres de longitud.

El document definitiu també hauria de preveure la necessitat d’ampliar el pont actual de la T-310 per sobre de la T-11, per tal d’habilitar l’espai suficient. A més, haurà de ser compatible amb el projecte de millora de la seguretat viària al tram de la T-310 comprès entre Reus i Montbrió del Camp. El pressupost previst —entre el cost estimat d’execució del contracte d’obres i l’IVA afegit— ascendiria fins als 1,5 milions d’euros.

L’alcalde de Riudoms, Ricard Gili, valora que «avançar cap a una mobilitat més sostenible sempre és una bona notícia». Adverteix que, tot i que és un «pas endavant», no és «definitiu», atès que encara s’haurà de redactar el projecte concret i serà el futur Govern de la Generalitat de Catalunya, sortint de les eleccions del 12 de maig, el que haurà de decidir si converteix la iniciativa en una realitat.

«Nosaltres, des de Riudoms, animem el pròxim Govern a què ho tiri endavant perquè és una carretera que utilitzen cada vegada més ciclistes, tant els que fan esport com els que es mouen al seu dia a dia en bicicleta, i, per tant, té tot el sentit fer l’estudi que s’està fent», conclou.

El pressupost base de licitació és de 158.012,68 euros (IVA inclòs). El termini que ha fixat Infraestructures per tenir enllestida la feina és de sis mesos per a cada un dels projectes —de traçat i constructiu—. El compte enrere començarà a partir de l’endemà de la formalització de l’acord.

Addicionalment, es concedirà un termini addicional de fins a tres mesos perquè el Govern català revisi la proposta d’actuació. Les empreses interessades tenen fins al 24 d’abril per presentar les seves ofertes a la subhasta pública.

Plànol de la xarxa viària entre Riudoms i Reus. De color groc, el tram de l’actuació.Infraestructures

De Reus a Cambrils

El Departament de Territori està completant la via per a ciclistes i vianants que connectarà Reus amb Cambrils, en paral·lel a la carretera TV-3141. La tercera fase de l’actuació, que enllaçarà la urbanització d’Aigüesverds amb el municipi costaner, s’encetarà a principis d’estiu, de forma que l’itinerari sencer quedaria enllestit el 2026, sumant 6,7 quilòmetres i una inversió de 7,2 milions d’euros.

El tercer tram, que s’haurà de completar en 20 mesos, presentarà, sempre que pugui, dos carrils d’1,5 metres per al pas dels ciclistes i un d’addicional per a l’ús exclusiu dels vianants. On no es pugui, la secció serà compartida.