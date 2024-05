L'Hospital Sant Joan de Reus comptarà amb una nova unitat d'hematologia per millorar la qualitat assistencial

El Departament de Salut i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) han acordat la creació del servei conjunt d'Hematologia clínica a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El nou servei millorarà la qualitat assistencial dels pacients de les comarques del Baix Camp i Priorat i també evitarà que molts d'ells s'hagin de desplaçar de forma «innecessària» a altres centres de Tarragona o de l'àrea de Barcelona.

També servirà per millorar el treball en xarxa entre els professionals i per compartir «l'expertesa» i els coneixements en l'àmbit de la recerca. L'acord, signat aquest dimecres, integra l'hospital reusenc a la xarxa de l'ICO, formada per 25 hospitals d'arreu del país, els quals donen cobertura a més de la meitat de la població.

