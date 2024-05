L'artista reusenca Ester Ferrando presenta l'escultura 'Segueix el camí de les rajoles daurades'

La inauguració de l’obra es va fer el passat 19 d’abril, i va ser conduida per Lluís Miquel Pérez, president del Centre de LecturaAna Belen Pomar

Una escala daurada, de més de vuit metres de longitud, que no porta enlloc. O, potser, ben al contrari, amb la capacitat de portar l’espectador allà on voldria anar. Aquesta interessant escultura, que té per títol Segueix el camí de les rajoles daurades, es pot contemplar, fins al pròxim 25 de maig a la Sala Fortuny del Centre de lectura de Reus.

La seva autora és Ester Ferrando, que per primera vegada exposa de manera indivdual en aquest espai, tot i tenir una llarga trajectòria artística i una estreta vinculació amb el mateix Centre de Lectura.

«L’any 2020, durant els mesos de confinament i en una de les seves passejades diàries, Ester Ferrando va trobar al marge d’un camí una escala que semblava conduir cap al no-res.

Els successius encontres amb aquest fragment arquitectònic van provocar que Ferrando l’adoptés com una mena de senyal», explica l’escriptor i comissari d’exposicions, Marc Navarro, al full de sala.

«D’alguna manera, l’escala era el reflex de la reducció dràstica de l’espai físic i mental, però alhora, amb la seva estranyesa, apel·lava a la curiositat, a la nostra capacitat de meravellar-nos, fins i tot amb allò que a primer cop d’ull podria semblar banal», subratlla Navarro.

La instal·lació està realitzada amb fibra de vidre, i l’autora ha cobert una part del terra de la sala amb miralls, aconseguint d’aquesta manera incorporar també a la instal·lació la magnífica claraboia del sostre de l’estança.

L’autora explica que el muntatge ens proposa una escala que ens atrau, però no ens porta a cap lloc, gairebé com una promesa buida. Aquest treball parteix d’una obra amb el mateix títol, concretament d’una fotografia manipulada digitalment i impresa sobre alumini.

Segueix el camí de les rajoles daurades es va inaugurar el passat divendres, 19 d’abril, i l’acte va comptar amb el president del centre de lectura, Lluís Miquel Pérez, el regidor de cultura Daniel Recasens i el comissari de l’exposició, Aureli Ruiz.

Ester Ferrando (Reus, 1972) ha estat membre de l’equip directiu del Centre de Lectura de Reus i responsable del Fons d’art, així com responsable del patrimoni del centre i membre del consell de redacció de la revista del Centre de Lectura, així com també del consell assessor artístic.

Compagina l’activitat creativa amb la docència, ja que és professora titular de l’Institut Gabriel Ferrater de Reus, en l’especialitat de Batxillerat Artístic. Les seves obres són presents en col·leccions d’espais com el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Museu de Valls o el Museu d’Història de Catalunya.

L’escriptor i comissari d’exposicions, Marc Navarro, ha completat l’obra amb un text. El públic podrà aconseguir el catàleg amb imatges de l’obra i aquest text.

