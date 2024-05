Milers de persones omplen firaReus per gaudir de les últimes novetats del Saló de la Moto

Poques hores abans de cloure la seva darrera edició, els impulsors del Saló de la Moto, organitzat per firaReus Events, han valorat positivament tant la bona afluència de visitants, com l'activitat generada, que s’ha traduït en les primeres vendes i que, previsiblement, permetrà tancar-ne de noves, com a conseqüència dels contactes realitzats durant la fira.

La positiva acollida d'aquesta fira està en sintonia amb el bon moment que viu el sector de la moto i el vehicle lleuger. Després d'un increment de les vendes de l'11% durant el 2023, el primer trimestre d'aquest any ha tancat amb un nou augment del 2,9%, amb un total de 50.370 unitats matriculades, segons dades de l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de les Dues Rodes (ANESDOR).

El Saló de la Moto ha aplegat en aquesta edició una vintena d’expositors, que han acostat al públic tant les darreres novetats del sector, com una àmplia oferta de vehicles d'ocasió.

En total, més de 50 marques i tota mena de motocicletes han omplert una superfície expositiva de 7.000 m² al recinte de firaReus Events, als quals s'han d'afegir els 4.000 m² exteriors destinats a l'espai d'aparcament de motos, exclusiu per als visitants de la fira.

«El Saló de la Moto s'ha consolidat com la mostra referent al sud de Catalunya pel que fa al sector de les dues rodes i el vehicle lleuger, i la bona acollida d'aquesta darrera edició n'és la prova», afirma el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges,

Les activitats han tingut un paper destacat durant tot el cap de setmana, entre les quals, destaca el parc infantil/juvenil de trànsit amb bicicletes i patinets, organitzat amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit.

A més, els clubs locals d'aficionats al món de les dues rodes han organitzat activitats com ara sortides i xerrades, entre elles, una sobre l'ús dels llibres de ruta o roadbooks a càrrec del pilot del Dakar i president del Club Esportiu Eutiches, Artur Aragonès.

Durant el Saló de la Moto, firaReus ha volgut retre un homenatge pòstum a Josep Maria Folch, reusenc pioner en motociclisme de resistència a l'Estat, per la seva implicació i participació en l'organització de la fira i les activitats del saló.

A l'homenatge, que va tenir lloc durant la inauguració del Saló que es va dur a terme divendres, hi va assistir la seva filla Carmina Folch, actual responsable de l'equip Folch Endurance.

