El Saló de la Moto de Reus retrà homenatge a Josep Maria Folch

El Saló de la Moto obre les portes avui al matí i s’allargarà fins al 5 de maig a les instal·lacions de Fira Reus Events. Aquesta 18a edició comptarà amb una vintena d’expositors que oferiran més de cinquanta marques diferents i l’entrada és gratuïta.

Amb aquestes, el públic podrà seleccionar entre una gamma variada de motocicletes, ciclomotors, tricicles i quadricicles. El conseller delegat de REDESSA i regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus, Josep Maria Baiges, destaca que és «el Saló de la Moto més important al sud de Catalunya. Reus és una ciutat que històricament sempre ha tingut un vincle molt estret amb el món de la moto».

A més, el conseller delegat de REDESSA també assenyala l’organització d’activitats en paral·lel durant l’esdeveniment, com rutes, tallers o xerrades, per a sumar un nou alicient per als visitants. Aquestes aniran a càrrec de diverses entitats com Amics de la moto o Vespa Club Reus. A la vegada, també s’habilitarà un pàrquing gratuït per a motocicletes.

Per un altre costat, el regidor també assenyala el benefici que suposa la fira pels negocis que hi participen: «el sector viu una certa bonança i, per exemple, l’any passat es van assolir xifres de venda un 11% superiors respecte al 2022».

Una perspectiva positiva amb la qual Carmina Folch, responsable del concessionari i l’equip Folch Endurance, també hi coincideix: «La fira està molt ben posicionada en el temps i és un moment idoni. Les marques ens ajuden per fer millors ofertes i, aleshores, es venen moltes més motos». «La gent que ve a la fira ve amb el producte ja mirat i amb la intenció de comprar. Alguns s’esperen 15 o 20 dies perquè saben que trobaran millors preus aquí», argumenta.

Folch Endurance

Precisament, serà Carmina Folch l’encarregada d’inaugurar el saló amb motiu de l’homenatge que des d’aquest es vol retre al seu pare, Josep Maria Folch. Conegut com el ‘Mag de Reus’, va liderar l’equip del Folch Endurance durant dècades, aconseguint 11 victòries a les 24 hores de Catalunya.

«El meu pare m’havia portat a les carreres des de ben petita i he fet 25 anys seguits les 24 Hores de Montmeló. Aleshores, a part de ser el meu pare jo era una més de l’equip», recorda Carmina Folch, afegint que «jo crec que la resistència és la millor categoria del motor, perquè s’involucra tot l’equip i si falla un membre podem perdre la cursa i si guanyem, guanyem tots».

Josep Maria Folch va morir el juny de 2023, just abans de la celebració de les 24 Hores de Montmeló. Enguany, aquestes se celebraran entre el 2 i el 4 de juliol, i la filla de Folch està disposada a obtenir la dotzena: «m’agradaria poder sumar-ne una més».