Les Biblioteques Municipals de Reus conviden a fer On/Off durant el mes de maig

Senyalització a les biblioteques pel programa On Off 2023

Amb l’arribada del mes de maig comença el programa On/Off a les Biblioteques Municipals de Reus. Amb el bon temps tothom té més ganes de prendre el sol, de canviar de roba, de canviar de ritme.

Per aquest motiu les Biblioteques Municipals de Reus ofereixen una sèrie d’activitats pensades per «poder desconnectar però també per connectar amb temes que ens fan reflexionar» i descobrir «noves temàtiques que ens fan venir ganes de llegir».

Al voltant del Mes del Comerç Just, es presenta «I tu, què tries? Aquest mes passa't al comerç just», amb el racó bibliogràfic sobre el comerç just i, del 6 al 19 de maig, exposició de microcrèdits «Desenvolupament positiu» a càrrec d’Oikocredit i La Coordi.

A més, el 6 de maig a les 19:00 h. Biblioteca Central Xavier Amorós, es farà la xerrada Comerç Just i finances ètiques amb la Laura Pérez de la cooperativa de Comerç Just Manduvirá de Paraguai.

9ª edició de la Setmana de la Natura del 22 de maig al 5 de juny

La Setmana de la Natura, amb el lema «Restaurem la natura», dona el tret de sortida el Dia Internacional de la Diversitat Biològica i finalitza el Dia Mundial del Medi Ambient. Serveix per «fer visible la necessitat d’implicar-nos col·lectivament per mantenir el bon funcionament dels ecosistemes i fer front a la pèrdua de biodiversitat i a la crisi climàtica».

