La plaça Prim acollirà diverses activitats per celebrar la Setmana Internacional del Compost

Presentació de les activitats per commemorar la Setmana del Compost.Ajuntament de Reus

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Reus ha organitzat pel proper dijous, 4 de maig, una jornada d’activitats amb motiu de la Setmana Internacional del Compost. Aquesta iniciativa se celebra la primera setmana de maig a diferents països del món per informar i promoure l’ús del compost.

S'han programat dos tallers i dues exposicions que es portaran a cap a la plaça Prim de les 16h a les 20h. Les activitats estan destinades a un públic familiar tot i que es dirigeixen a tot tipus de públic.

El primer taller serà de compostatge sobre com convertir residus orgànics en compost a casa nostra. L'altre serà un espectacle de màgia familiar en el que l'orgànica serà el fil conductor.

També hi haurà l'exposició Què és l'orgànica?, formada per les vuit lletres de l'orgànica on s'explica a cada lletra contingut relacionat amb l'orgànica i els beneficis de la correcta gestió i la seva transformació en compost amb la seva aplicació.

Finalment, hi haurà una exposició d'un compostador dinàmic i un compostador tradicional i repartiment de cubells reixats i bosses compostables als ciutadans de Reus i material divulgatiu.

Recollida selectiva

El percentatge de recollida selectiva de fracció orgànica a la ciutat ha augmentat significativament els darrers anys: un 17,51% el 2023 i un 11,20% els primers mesos de 2024.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, ha recordat que «separar correctament l'orgànica és clau per augmentar els índex de recollida selectiva de la ciutat. Amb una correcta gestió del residu orgànic podem transformar aquesta matèria en compost a la planta de compostatge de SECOMSA, situada a Botarell i disminuir l'impacte sobre el medi ambient de la gestió dels residus».

