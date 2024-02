L'impacte de l'activitat de Firareus Events en l'economia del territori assoleix els 24,5 milions

FiraReus va acollir durant el 2023 un 25% més d’actes que l’any anterior, el que comporta 147 actes amb un total de més de 120.000 assistents i una ocupació de 134 dies. L’activitat firal la concentren les dues fires pròpies, Saló de la Moto i exproReus, i 4 fires externes, ExpoFira Km0, Gran Fondo La Mussara-Expobike, Aicrag i el Parc de Nadal. A més, les instal·lacions de firaReus també van acollir 4 grans congressos, entre els quals hi trobem el 8è curs de Pediatria Pràctica i el 1r Congrés Català del Dolor.

L’impacte d’exproReus

Pel que fa a exproReus, la principal fira pròpia organitzada per firaReus Events, va generar 14,3 M d'euros d’impacte directe i 2,6 M d'euros a posteriori, en total 16,9 M d'euros, segons un estudi realitzat per Gabinet Ceres. El document també recull la millora de les valoracions de les empreses i la recuperació de molts indicadors, fins a situar-se en dades de prepandèmia.

Pel que fa al perfil de les empreses que han participat en aquesta fira, els expositors consultats pertanyen principalment al sector de la llar (26%) o de l’automoció (23%). A certa distància, es troben sectors com l’alimentació o les noves tecnologies.

Els expositors enquestats coincideixen en el fet que la utilitat de la fira en l’àmbit comercial és elevada: 8 de cada 10 expositors consultats han fet contactes i venda. Amb aquestes dades de retorn, el 80% afirma que de segur o molt probablement repetirà en la propera edició i el 73% dels enquestats recomana la presència en aquesta fira. La nota global que donen els expositors a exproReus és de notable.

Segons el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges

«aquestes dades posen de relleu que la utilitat de la fira exproReus a nivell comercial és elevada. La multisectorial continua sent una eina útil al servei de les empreses i genera un impacte positiu més enllà dels dies de fira, amb vendes que es concreten durant els sis mesos posteriors a la seva celebració.»

A la xifra d’impacte econòmic d’exproReus, s’hi afegeix també la de l’altre gran fira interna que es va dur a terme a les instal·lacions de firaReus Events, el Saló de la Moto amb 665.500 euros de volum de negoci.

L’any passat firaReus també va acollir 2 fires externes: l’Expofira Km 0, organitzada per NIMA Grup d’Automoció i que fa superar els 5 M de € en vendes. I, en segon lloc, la Cursa Cicloturista La Mussara, amb la part expositiva de l’EXPOBIKE que, segons els organitzadors, va tenir un impacte de 2 milions d'euros.

Previsions per 2024

De cara a aquest any, firaReus preveu superar aquestes dades. Una projecció basada en la programació de 5 fires externes, la majoria de caire professional, com ara Turismarket o la impulsada per l’empresa d’alimentació Congelats Romero. Aquestes dues fires estan vinculades al sector de l’hostaleria i restauració, que és un àmbit estratègic per la ciutat i pel territori, vinculat a l’activitat del Hub Foodtech & Nutritition.