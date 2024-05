El soterrament de les línies elèctriques entre Reus i Castellvell estarà enllestit en 5 anys

El soterrament de les línies elèctriques d'alta tensió que travessen els municipis de Reus i Castellvell del Camp estarà enllestit en un termini màxim de cinc anys. Així ho ha afirmat la directora de l'Institut Català d'Energia, Marta Morera, qui aquest dijous s'ha reunit, acompanyada de representants d'ambdós consistoris, amb els veïns de la urbanització El Pinar per explicar-los el projecte.

Tot i que el Govern va aprovar aquest dimarts la subvenció de 2,46 milions d'euros, ara falta que els ajuntaments signin el conveni amb Endesa, qui executarà les obres. Des del consistori reusenc esperen arribar a un acord abans d'acabar l'any. Els veïns han celebrat que s'hagi reprès el projecte després de 50 anys de reivindicacions.

El Govern va aprovar dimarts atorgar una subvenció de 2,46 milions d'euros a l'Ajuntament de Reus per soterrar 1,43 quilòmetres de la línia de 110 kV Reus-Valls i Reus-Seròs al seu pas per la urbanització El Pinar i que també afecta un tram del municipi de Castellvell del Camp (Baix Camp). En total, el projecte compta amb un pressupost inicial de 4,3 milions d'euros.

«D'aquesta manera es dona compliment al compromís que el Govern va adquirir fa divuit anys», ha assegurat la directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Marta Morera, qui ha recordat que el soterrament d'aquesta línia elèctrica ja estava previst en un conveni signat entre l'ICAEN i l'Ajuntament de Reus l'any 2006. Tot i això, la manca d'un projecte tècnic va posposar la seva execució i l'arribada de la crisi econòmica va fer que l'obra es desestimés. Morera també ha celebrat que l'actuació solucioni una problemàtica que, segons considera, ha estat una il·legalitat per «haver deixat construir una urbanització entre línies d'alta tensió».

Més de 50 anys de reivindicacions

Tot i aquests divuit anys de retard, els veïns de la urbanització El Pinar de Reus han estat reivindicant el soterrament de les línies des de fa més de cinquanta anys. «Per fi veiem la fi de tota la feina feta» ha celebrat el president de l'associació de veïns, Anton Sotorra. «El transport d'aquesta energia tan necessària per a tots el patíem nosaltres, tant per l'impacte visual com fins i tot mèdic», ha subratllat Sotorra. Ara, des de l'entitat esperen «destinar els esforços a altres temes més lúdics i bons per al barri».

Energies renovables

D'altra banda, Morera ha defensat que «les infraestructures elèctriques són fonamentals per materialitzar la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, just i participatiu», però ha insistit que «s'ha de fer bé». «Com a societat, hem de ser capaços d'arribar a un acord per fer instal·lacions de generació d'electricitat i línies elèctriques i aconseguir que el seu impacte ambiental, paisatgístic i social sigui el mínim possible», ha afegit. En aquest sentit, ha explicat que el Govern està treballant en l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al desenvolupament de les energies renovables que ha de permetre avançar en aquesta línia i garantir l'equilibri i la cohesió territorial.

Altres soterraments i desviaments de línies elèctriques

A més del cas de Reus, el Govern també va autoritzar dimarts que l'ICAEN atorgués dues subvencions excloses de concurrència als ajuntaments de Begues i de Rubí per dur a terme el desviament de línies elèctriques que travessen zones urbanes dels seus municipis.

