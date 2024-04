El Govern català dona llum verda a la subvenció per al soterrament de la línia d’alta tensió del Pinar

Cada vegada queda menys perquè una de les reivindicacions històriques dels veïns de la urbanització El Pinar sigui resolta. Tal com ha pogut saber Diari Més, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà en els pròxims dies la subvenció que permetrà el soterrament de la línia elèctrica d’alta tensió, de 110 kV, Reus-Valls i Reus-Seròs, en el seu pas per l’avinguda de les Torres.

Si no hi ha cap contratemps, l’executiu encapçalat pel president Pere Aragonès podria donar-hi llum verda avui mateix. El Govern català proposa autoritzar l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per atorgar un ajut, exclòs de concurrència pública, per tal de finançar la consecució de la iniciativa, per un import pròxim als 2,5 milions d’euros (2.457.114 euros, detallen fonts).

D’aquesta manera, es faria efectiu el conveni entre l’ICAEN i les administracions locals per al soterrament de les torres del Pinar. Cal recordar que el maig del 2023, l’alcaldable d’ERC a les eleccions municipals, Noemí Llauradó, i l’aleshores consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, van anunciar el compromís existent entre els consistoris implicats i la Generalitat de Catalunya per executar el projecte i donar resposta a una reivindicació històrica.

Per a l’exercici del 2023, l’Ajuntament de Reus tenia reservada una partida de 425.000 euros per al soterrament. En el ple del 16 de febrer del 2024, la regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui, va confirmar que l’executiu de la capital del Baix Camp ja havia lliurat a l’ICAEN la informació i documentació necessària per a accedir als ajuts i que s’havia rebut la resposta que la petició passaria per acord de govern «pròximament», en uns dos mesos.

L’edil també avançà que s’espera que el 2024 es tanqui el conveni amb Endesa, «que és qui ha d’endegar les obres», i que es plantejarà una inversió plurianual. Així mateix, comentà que els acords permetran definir «els terminis amb detall» i concretar el sistema de cofinançament amb l’Ajuntament de Castellvell del Camp.

«Prou torres»

Amb l’aprovació de la subvenció, les administracions públiques donaran resposta a una llargament demanada reivindicació dels veïns del Pinar, que han arribat a col·locar pancartes demanant la fi de les torres.

L’actuació per a soterrar línies d’alta tensió de la urbanització i d’altres municipis catalans va arribar a ser inclosa en el pla de l’energia de Catalunya 2006-2015, però, tal com comentà Jordà l’any passat, «per múltiples qüestions administratives va quedar desbancat» i, per tant, ara es vol «recuperar el compromís». A banda de Reus, la Generalitat tenia previst materialitzar les intervencions a Begues i a Rubí.

El fet que municipis com Roda de Berà i Creixell iniciessin el recorregut per allunyar les línies d’alta tensió dels nuclis residencials va fer que els residents del Pinar es mostressin ferms amb el compliment de la seva voluntat. Fins i tot, es van arribar a formalitzar queixes i es van penjar pancartes fent visibles les reclamacions, amb missatges com «prou torres».