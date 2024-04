Els Xalets Quintana tindran servei de bus a demanda a partir del 2 de maig

El servei de bus a demanda de l’empresa municipal Reus Transport estrena parada a Xalets Quintana. A partir del dijous 2 de maig, el «Bus x tu» es podrà sol·licitar des del barri, amb parada d'inici o destí a la plaça d'Antoni Gaudí, fins a la parada de l'avinguda de Sant Jordi.

Amb aquest ampliació es dóna servei de transport públic a Xalets Quintana, un barri on fins ara no hi havia parades de transport públic. La ubicació, propera a la ruta de bus per arribar a la urbanització Sant Joan, ha permès integrar fàcilment la nova parada a la xarxa existent del «Bus x tu» a la zona nord.

Durant els primers dies, Reus Transport informarà del nou servei als veïns i veïnes del barri i explicarà com sol·licitar el «Bus x tu». Des de l'1 de gener de 2024, aquest servei de bus a demanda ha ampliat l'horari i ara funciona de dilluns a divendres de 7:30 a 21:30h.

Com funciona el servei «Bus x tu»?

El primer que cal fer per demanar el servei és descarregar-se l’aplicació «Bus x tu» de Reus Transport a les plataformes mòbils. L’aplicació es va desenvolupar amb tecnologia ja existent i testejada en altres poblacions, adaptant-la a les necessitats de Reus i de Reus Transport. És gratuïta i es pot instal·lar a qualsevol dispositiu mòbil.

Un cop l’aplicació ja està instal·lada i s’hagi fet el registre –indicant el número de telèfon i validant el missatge de text rebut–, l’usuari ha d’introduir l’origen i el destí del viatge, així com indicar si necessita el servei tant aviat com estigui disponible o prefereix fer una reserva programada. L’aplicació proposa la parada i l’hora de recollida que millor s’adapti a les necessitats de cada usuari.

A continuació, cal indicar com es farà el viatge, és a dir, el número de persones que agafaran el bus, si el viatger té mobilitat reduïda o si pujarà al bus amb un cotxet infantil.

