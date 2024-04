El servei del ‘Bus x tu’ completa el seu primer any de funcionament a Reus amb 14.500 viatges completats

El Bus x tu va celebrar el passat 27 de març el primer aniversari des de la seva entrada en funcionament. Durant els primers dotze mesos, s’han efectuat 14.500 viatges amb el servei d’autobús a demanda de la zona nord de la ciutat, amb una mitjana mensual superior als 1.100 trajectes. L’empresa municipal Reus Transport, havent analitzat les dades, preveu arribar als 20.000 viatges a finals del 2024.

«Estem satisfets de l’acollida del servei», valora la consellera delegada de Reus Transport, Marina Berasategui, que afegeix que «té bon pronòstic». En l’actualitat, l’aplicació mòbil BusXtu compta amb 522 usuaris registrats. El grup més nombrós és la franja de persones entre 27 i 64 anys, més d’un 60% del total. Els majors de 65 anys representen un 24%.

A hores d’ara, el Bus x tu dona cobertura als nuclis septentrionals —les urbanitzacions El Pinar i Sant Joan i els barris Gaudí i Mineta, així com el Cementiri— i els connecta al centre de Reus, en concret, a través de l’avinguda de Sant Jordi. De fet, el 55% dels recorreguts tenen com a punt de sortida la cèntrica parada, mentre que un 44% la tenen com a destí.

Després d’un any en marxa, els representants veïnals consideren que la introducció del servei ha estat «un gran canvi», en paraules del president de l’associació de veïns (AV) de la urbanització Sant Joan, Jordi Solans. «Per a nosaltres ha estat molt bona», assenyala Anton Sotorra, president de l’AV de la urbanització El Pinar, el nucli de població que, segons dades municipals, més utilitza el servei. També és considerable la demanda per anar o tornar a l’Escola La Vitxeta, inclosa en els recorreguts del Bus x tu.

Sotorra considera que l’autobús a la carta permet mantenir el servei de transport públic a la zona i esdevé una «solució» per a l’Ajuntament, «que estalvia, perquè si no ha de venir a recollir ningú no ha de malbaratar combustible», i per als residents. «Ho trobem fabulós», destaca. El representant de la comunitat del Pinar afegeix que l’horari, que es va ampliar des de l’1 de gener —en aquests moments, està actiu de dilluns a divendres, de 6.30 a 21.30 hores— és «perfecte», opinió que comparteix Solans, que recorda que «abans teníem una altra mena de bus a demanda, però molt limitat pels horaris». «El Bus x tu és la solució idònia per aproximar els nuclis de demanda més dispersos a llocs amb una línia regular», tanca Berasategui.

Cap al sud

La consellera delegada de Reus Transport afegeix que els bons resultats registrats amb el primer any en funcionament del Bus x tu «ens esperona a continuar implementant el Pla d’Acció Municipal (PAM) i poder ampliar el servei de proximitat de bus a altres zones de la ciutat». Tal com s’especifica en el PAM, l’equip de govern té intenció de desplegar el servei, també, al sud de la ciutat en el present mandat, una proposta que està «en estudi». «Estem treballant-ho en l’àmbit pressupostari i tècnic», destaca l’edil. De fet, els veïns de les urbanitzacions Blancafort i Aigüesverds fa temps que reclamen tenir autobús.