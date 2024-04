La Gala Drag de Reus es reinventa per a la segona edició: més espectacle, cohesió i retribucions

Reus es prepara per viure la seva segona Gala Drag, que introduirà novetats respecte de la primera edició. Un dels canvis és que, en comptes de fomentar la competitivitat, es vol donar impuls a «la sensació d’equip, que facin pinya, i no de participants individuals lluitant», comenta Misericòrdia Avila, militant d’H2O, el col·lectiu LGTBI del Camp de Tarragona, l’entitat organitzadora.

Es coronarà una reina, però el jurat brindarà retroacció assertiva. A més, cada drag veurà retribuït el seu espectacle. «Tenim la gran sort que al territori hi ha xarxa, ens escoltem, cal revisar-se i, quan fem alguna cosa malament, demanem disculpes i continuem cap al camí correcte», expressa la presidenta d’H2O, Berta Mascaró. «L’organització ens ha escoltat i és d’agrair», respon la reina de la primera Gala Drag de Reus, Frida la Ter.

La segona edició es durà a terme el 19 de maig a la Palma i compta amb el suport del Casal de Joves La Palma i del Casal de les Dones. Sis participants del territori, d’edats compreses entre els 18 i els 30 anys, pujaran a l’escenari a presentar el seu espectacle. Abans, hi haurà una trobada «per fer formació, xarxa i família», detalla Mascaró.

«Aquest any, per exemple, es volen donar eines d’interpretació o de maquillatge i contingut per a les xarxes», assenyala Avila. «No només intentem fomentar espais de drags, sinó també acompanyar-les en allò que necessitin», remata Mascaró.

En una gala presentada per Lady Savannah i amb la companyia de Frida la Ter, a banda de les actuacions de cada una, es preveu que hi hagi un xou final conjunt. Així mateix, hi haurà espai per a la reivindicació. L’esdeveniment es convoca en el marc del Dia contra les LGTBI-fòbies (17 de maig).

Amb el televisiu programa RuPaul’s Drag Race com a referent mundial, a la província encara hi ha «molt poques coses» relacionades amb el drag, reconeix Frida la Ter, tot i que «sí que és veritat que, durant l’últim any, he notat l’escena molt més activa, però encara queda molt de camí». «Tant de bo tenir un local on poder actuar cada setmana», anhela. «Queda que ens donin l’oportunitat persones que no formin part del col·lectiu», afegeix.

La primera edició de la gala va superar totes les expectatives d’H2O, tant pel que fa a inscripcions com a públic assistent —vora 500 persones—. El somni de l’entitat seria «que puguem fer una gala molt més gran» i arribar a «extrapolar-la a altres poblacions del Camp de Tarragona», amb la col·laboració de les administracions locals. «És una visió de futur, de continuar donant suport a la gent que vol començar amb aquest projecte», declara Avila.

Avila i Mascaró subratllen que «tothom» pot ser drag, atès que «no té res a veure amb el gènere ni amb l’orientació sexual». «Volem molta varietat, gent motivada i deslliurar-nos dels mites del drag —per exemple, que és una paròdia de la dona interpretada per una persona normativa—», conclou Mascaró. «Al final, és art, i l‘art el pot fer qualsevol persona que vulgui», tanca Avila. «No hi ha més llibertat d’expressió que el drag», acaba La Ter.

