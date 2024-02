Tarragona celebrarà el primer ‘PRIDE’ pel Dia de l’Orgull el 15 de juny

L’Ajuntament de Tarragona està preparant una gran festa per commemorar el Dia de l’Orgull LGTBIQ+, que té lloc cada 28 de juny. Enguany, dues setmanes abans d’aquesta data, està previst que la ciutat celebri el seu primer PRIDE, una celebració de la diversitat sexual que, a la vegada, serà també un homenatge a la lluita que ha mantingut el col·lectiu per defensar els seus drets.

El consistori ha tret a licitació l’organització tècnica i el disseny d’imatge d’aquest esdeveniment que es planteja per al 15 de juny. Tal com s’explica en l’informe justificatiu del contracte, la idea és que aquell dia al matí es duguin a terme activitats a la plaça Corsini dirigides a tota la ciutadania. A la tarda, està prevista una desfilada circular a la Rambla Nova i, a la nit, un petit concert amb dues o tres artistes.

En el document, s’explica que «aquest any es vol celebrar per primera vegada el PRIDE a Tarragona, amb l’objectiu reivindicar la lluita del col·lectiu LGTBIQ+» i «donar suport a la igualtat i la diversitat sexual». Els actes i reunions que es realitzen al voltant d’aquesta comunitat tenen les seves arrels a «l’àrdua història de grups minoritaris que han batallat durant dècades per superar els prejudicis i ser acceptats per qui són». El Dia Internacional de l’Orgull es celebra mundialment en commemoració dels disturbis de Stonewall de 1969.

El 28 de juny de l’any passat, va tenir lloc a la ciutat una manifestació unitària, amb el lema «Orgull, dissidència i desobediència», per defensar la Llei Trans no es derogués. L’acte festiu i reivindicatiu va començar a la plaça dels Carros i va acabar al passeig de Les Palmeres amb un espectacle de Drag Queens.

El pressupost

L’Ajuntament de Tarragona destinarà 14.278 euros (IVA inclòs) al disseny de la imatge del PRIDE, així com del pla de comunicació i promoció i l’elaboració de diferents documents gràfics. També gastarà 18.000 euros (IVA inclòs) en l’organització i coordinació tècnica de les diferents activitats que es duran a terme durant aquest esdeveniment reivindicatiu per al col·lectiu.