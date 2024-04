Reus Mobilitat i Serveis i Reus Transport, premiats per impulsar projectes intel·ligents

El XXIV Congrés sobre Sistemes Intel·ligents de Transport ha premiat les empreses de l'Ajuntament de Reus, Reus Mobilitat i Serveis i Reus Transport, per impulsar projectes d’Smart Cities i la seva integració en l’àmbit de la mobilitat i del transport públic a la ciutat de Reus.

Concretament, el guardó reconeix la trajectòria de més de 20 anys del responsable tecnològic de les dues empreses municipals, Leo Blázquez, de qui destaca la capacitat per haver impulsat projectes i solucions intel·ligents en l’àmbit dels aparcaments, el transport i la mobilitat des del sector públic.

La gestió del transport públic i de la xarxa municipal d’aparcaments des del Centre de Control Central que funciona 24 hores tots els dies de l’any ha permès avançar en diversos fronts per millorar el servei i l’experiència de l’usuari a través de la tecnologia.

En el cas de Reus Transport, per exemple, amb l’explotació de dades del servei en temps real, la posada en marxa de bitllets amb codi QR o la disposició de dades d’horaris i parades en format obert. I pel que fa als aparcaments, amb una xarxa municipal de pàrquings sensoritzats, el desplegament de les estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, l’aplicació per a la zona blava APARCAR que ara ja ha crescut amb el servei VIA P per accedir a l’aparcament només amb la matrícula i sense tiquet en paper.

El lliurament del guardó que atorga ITS Espanya s’ha fet aquest dijous, 25 d’abril, en el marc de la clausura del congrés a IFEMA; Madrid. Entre la resta de premiats, destaca el projecte de targeta virtual dels transports públics de Madrid o la posada en marxa del tren Maya de Mèxic.

