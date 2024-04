T-Systems canvia d'ubicació a Reus i s’instal·larà a Redessa Innovació l’últim quadrimestre de l’any

Redessa ha conclòs les obres d’adequació de l’edifici Innovació, el seu quart centre d’empreses, al Campus Bellissens. L’actuació, que ha anat a càrrec de l’empresa Eiffage Energia, SLU, ha tingut un pressupost d’uns 900.000 euros i simbolitza el primer pas per a la instal·lació de la seu corporativa de T-Systems en aquest espai.

A partir d’ara, la multinacional alemanya assumirà els treballs finals per acabar d’adaptar les instal·lacions a les seves necessitats. El trasllat de T-Systems a Redessa Innovació està previst que es dugui a terme durant l’últim quadrimestre de l’any i servirà per donar resposta a l’increment de la seva plantilla, que se situa ja al voltant dels 500 professionals.

El nou centre d’empreses està ubicat a l’edifici annex a Eurecat. L’edificació consta de tres plantes que sumen 1.300 metres quadrats (m2) útils i té «un disseny molt funcional», segons destaca l’empresa municipal, atès que incorpora nombrosos espais col·laboratius. Igual que la resta d’edificis de Redessa, oferirà als nous usuaris un servei integral que inclou el manteniment de les instal·lacions i la videovigilància, entre d’altres, per tal que la companyia només s’ocupi de la seva activitat.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, destaca que «la posada en marxa del centre d’empreses Redessa Innovació és un pas més per continuar donant resposta a les necessitats de les empreses tecnològiques que arriben a la nostra ciutat». «Reus és la segona ciutat TIC de Catalunya pel que fa a ocupació de perfils tecnològics i des de l’Ajuntament de Reus treballem per reforçar aquest posicionament i dotar-lo de cada cop més serveis i recursos per continuar creixent», afegeix.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, afirma que «continuarem treballant per atreure empreses i potenciar Redessa com a agent catalitzador de l’activitat econòmica a la nostra ciutat». A més, comenta que, amb el nou edifici, «Redessa ja gestiona 23.000 m2, amb una mitjana d’ocupació que se situa per sobre del 90%».

«Estem parlant d’unes instal·lacions que acullen 150 empreses i al voltant dels 1.500 professionals, la meitat dels quals, dedicats al sector tecnològic. Per tant, és fonamental continuar apostant per oferir nous espais com Redessa Innovació per a atreure noves empreses vinculades a sectors estratègics per a la ciutat com la tecnologia, la innovació o la nutrició», subratlla.