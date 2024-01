La URV i T-Systems creen una càtedra centrada en la informàtica al núvol i aplicacions natives

La Universitat Rovira i Virgili (URV) i T-Systems, la divisió de serveis de digitalització per a empreses i administració pública de Deutsche Telekom, han creat la Càtedra de Cloud Computing. Es tracta d'una càtedra centrada en la informàtica al núvol i les aplicacions natives que se'n deriven. El seu objectiu principal és proporcionar a estudiants i professionals una comprensió sòlida dels conceptes clau d'aquest àmbit en "auge". Per això, la formació serà un dels aspectes "clau", ja que es busca dotar-los d'eines i coneixements per entendre la informàtica al núvol i aplicar-la de manera adequada. Així, s'impartiran cursos, seminaris, tallers i activitats formatives i es potenciarà la recerca.

"Aquesta formació amb T-Systems és clau per consolidar l'educació tecnològica a la Universitat i assenta les bases per a una col·laboració publicoprivada duradora i de qualitat", ha afirmat el rector de la URV, Josep Pallarès. Des de la Càtedra s'organitzaran cursos, seminaris, tallers i altres activitats formatives i es promourà l'aprenentatge dels serveis que s'utilitzen per implementar i escalar les aplicacions natives del núvol de manera efectiva, com és el cas d’AWS (Amazon Web Services) i els seus serveis AWS Lambda, Amazon Elastic Container Service, Amazon Elastic Kurbenetes Service i Amazon Simple Storage Service.

També s'ensenyarà com s'usen eines d'automatització com ara AWS CloudFormation i AWS CodePipeline per simplificar el procés d'implementació i administració d'aquestes aplicacions. Així mateix, la càtedra té com a finalitat analitzar l'impacte de la computació al núvol en el món empresarial i la societat en general, de manera que es faran estudis, es recopilaran dades i se n'interpretaran els resultats per aprofundir en el coneixement sobre aquesta tecnologia i les seves implicacions, per exemple, en l’àmbit laboral.

A més, es preveu concedir beques i ajudes que promoguin la formació i el desenvolupament de l'interès entre la comunitat universitària en temes de digitalització, sobretot per ajudar a la inserció laboral dels estudiants. En aquest sentit, a banda de les pràctiques extracurriculars a T-Systems, s'impulsarà la realització de treballs de fi de grau i de màster. En paral·lel, s'organitzaran activitats de difusió de coneixements sobre temes relacionats amb la digitalització a través de jornades de divulgació tecnològica, de la promoció de trobades nacionals i internacionals i de la col·laboració amb altres càtedres de la URV.