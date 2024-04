Reus inicia una prova pilot amb contenidors intel·ligents per millorar la recollida selectiva

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l'empresa Reus Net, ha iniciat aquesta setmana una prova pilot per escollir el nou sistema de contenidors intel·ligents que ha de permetre incrementar els índex de recollida selectiva a la ciutat.

Es tracta d'un sistema innovador d'obertura dels contenidors prèvia identificació de l'usuari, amb targeta personalitzada o una app per a dispositius mòbils. La prova s'iniciarà únicament amb els contenidors de resta (gris) i d'orgànica (marró). La resta de contenidors s'obrirà normalment com fins ara.

La prova pilot es portarà a terme als barris Mas Carpa, Xalets Quintana, Sant Joan i Blancafort. A cada un d'ells es provarà un sistema tecnològic diferent de tancament per tal de conèixer les diferents prestacions de cada tecnologia.

Amb petites variacions en cada model, el sistema funciona apropant al lector incorporat al contenidor ja sigui la targeta identificativa o el dispositiu mòbil amb l'app en funcionament. La validació desbloqueja i obre la tapa del contenidor i permet dipositar la bossa d'escombraries corresponent.

Per tal d'informar a la ciutadania dels canvis, la regidoria de Via Pública ha mantingut reunions amb els representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus i de les entitats veïnals dels quatre barris; ha programat quatre reunions informatives amb els veïns de cada barri, així com punts d'informació, informadors ambientals a peu de carrer al costat dels contenidors, i ha habilitat un telèfon i un correu electrònic per resoldre possibles dubtes (977 01 00 74 i reusnet@reus.cat).

Així, durant els primers 15 dies de la prova, els veïns i veïnes disposaran de personal a peu de carrer per facilitar la posada en servei del nou sistema i per solucionar qualsevol incidència o dubte que puguin tenir.

Finalment, per esmenar qualsevol incidència o acte incívic que es pugui produïr, l'Ajuntament també implementarà un reforç del servei de repàs de contenidors.

L'objectiu de la implantació del nou model de contenidors intel·ligents és arribar el 2025 a l'índex de recollida selectiva del 55%, que marca la normativa de la Unió Europea. L'any 2022 a Reus es va situar al 40%. El nou sistema ja s'ha implantat amb èxit en altres poblacions, on s'han incrementat de manera considerable els nivells de recollida selectiva.

El sistema d'identificació dels usuaris permet tenir dades des les aportacions de les fraccions resta i orgànica per domicili; i en un futur permetria aplicar possibles bonificacions de la taxa d'escombraries.

Igualment, el nou model de contenidors ha de permetre reduir la generació de la fracció resta i la seva incineració; conscienciar sobre la generació de residus; i augmentar la sensibilització ambiental.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «els nous contenidors intel·ligents són una aposta més per la recollida selectiva amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat verda, sostenible i compromesa, que actuï per minimitzar l'impacte de la crisi climàtica que ja patim a Reus».