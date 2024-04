Arrenquen els treballs previs per dotar l’entorn de les Clarisses d’un pulmó verd i jocs infantils

El barri Clarisses és a punt de respirar amb un pulmó verd de 22.000 metres quadrats (m2). El promotor immobiliari Unifamiliar Sant Jordi ha «començat a treballar la zona que s’entregarà a l’Ajuntament i, per tant, a tota la població per a fer-ne ús», tal com especifiquen fonts de la companyia.

Cal recordar que, en línies generals, l’actuació, que s’ha consensuat amb el consistori reusenc, consistirà a adequar l’entorn natural entre el barranc del Roquís, els carrers del Migdia, de Bernat Metge, de Vilafortuny i de Llorenç Milans del Bosch i la carretera T-11, darrere del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia i a tocar de les pistes esportives, així com dotar-lo de serveis per al gaudi de la ciutadania, com una zona de jocs infantils, mobiliari urbà, punts d’estada i una àrea d’esbarjo per a gossos.

Sobre el terreny, ja hi ha tanques que delimiten el perímetre de l’actuació i que alerten que, en breu, no estarà permès el pas «a tota persona aliena a l’obra». Se’n troben, per exemple, a tocar de la pista de bàsquet i en el camí de terra entre les Germanes Clarisses i el bloc d’habitatges de la cruïlla dels carrers de Vilafortuny i de Bernat Metge. En la part més pròxima a la T-11, un filat sembla determinar les dimensions del pipican —en el seu interior quedaria una de les fites del circuit permanent d’orientació corresponent al color vermell—. També hi ha maquinària preparada per a encetar els treballs.

El projecte que executarà Unifamiliar Sant Jordi per condicionar un pulmó verd de 22.000 metres quadrats a l’entorn de les Clarisses formarà part de la infraestructura de la V Verda que està desenvolupant el consistori de la capital del Baix Camp. La intervenció inclourà una àrea d’esbarjo per a gossos de 4.100 m2, bancs i zones d’estada, una font i papereres de recollida selectiva. Així mateix, hi haurà una superfície de 505 m2 de jocs infantils.

Tal com va explicar el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, a Diari Més el passat febrer, «la renaturalització i recuperació de l’espai ens permetrà dotar la zona d’un nou pulmó verd i d’esbarjo per al gaudi de tothom». L’edil també subratllà que l’actuació estarà «integrada en aquesta trama que posa en relleu el paisatge del terme, tenint en compte els seus trets d’identitat, com són les rieres i barrancs i els vestigis de l’espai agrícola».

L’associació de veïns també va rebre la iniciativa amb els braços oberts i arribà a qualificar-la de «passada», en paraules del president de l’entitat, Ramón Palmerín, qui recordà que, abans de la pandèmia, ja s’havia començat a treballar per posar al dia l’entorn i tenir una zona verda en condicions.

Habitatge nou

Més enllà del pulmó verd, Unifamiliar Sant Jordi aixecarà davant l’Escola Doctor Alberich i Casas un bloc de pisos amb habitatges «molt grans, a partir de quatre dormitoris, amb amples terrasses i una gran zona comunitària», segons s’informà en el passat. El promotor immobiliari ha detallat a Diari Més que, en aquest projecte, «hi estem treballant». La fase de comercialització es preveu per a mitjan 2024.