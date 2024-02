L’entorn de les Clarisses de Reus respirarà amb un pulmó verd de 22.000 m2

El barri Clarisses està a punt de viure una transformació urbanística. Davant l’Escola Doctor Alberich i Casas, es construirà un bloc, amb habitatges «molt grans, a partir de quatre dormitoris, amb amples terrasses i una gran zona comunitària», informa el promotor immobiliari Unifamiliar Sant Jordi. A més, s’ha projectat l’obertura d’un pulmó verd de 22.000 metres quadrats (m2) que s’estendrà des de la pista esportiva fins al carrer del Migdia, darrere del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. L’actuació permetrà adequar l’entorn natural entre el barranc del Roquís, el carrer de Vilafortuny, el de Bernat Metge i la carretera T-11. «És una passada», valora el president de l’associació de veïns El Santuari, Ramón Palmerín.

El projecte l’executarà Unifamiliar Sant Jordi i, acabat, passarà a mans de l’Ajuntament, amb qui s’han consensuat les accions. Formarà part de la infraestructura de la V Verda. La intervenció inclourà una àrea d’esbarjo per a gossos de 4.100 m2 (ampliant les instal·lacions actuals), bancs i zones d’estada, una font i papereres de recollida selectiva. Així mateix, s’eixamplarà la zona de jocs infantils, de 125 a 505 m2. El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, explica que «la renaturalització i recuperació de l’espai ens permetrà dotar la zona d’un nou pulmó verd i d’esbarjo per al gaudi de tothom». L’edil també subratlla que l’actuació estarà «integrada en aquesta trama que posa en relleu el paisatge del terme, tenint en compte els seus trets d’identitat, com són les rieres i barrancs i els vestigis de l’espai agrícola».

Palmerín recorda que, abans de l’arribada de la pandèmia, ja s’havia començat a treballar per posar al dia l’entorn i tenir una zona verda en condicions, però «va quedar a mitges». Queden actuacions com arranjar voreres i condicionar i desbrossar els terrenys. Celebra la construcció dels pisos, ja que «farà la ciutat més gran i vindrà gent», i considera que és «espectacular» tenir-hi un espai verd, «que fa falta a Reus», a prop de punts com els parcs del Trenet i del Centenari o el Mas Vilanova. A més, creu que ajudarà a mantenir «en condicions» la pista esportiva.