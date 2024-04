Surten a la venda les entrades de la 28a edició de la Fira Trapezi Reus 2024

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, aquest dimarts surten a la venda les entrades per a la 28a edició de la Fira de Circ Trapezi. Per a gaudir dels diversos espectacles, les entrades es podran aconseguir a través de la web oficial de la Fira: www.trapezi.cat.

Del 8 a l’11 de maig, la màgia torna a Reus amb la celebració de la 28a edició de la Fira Trapezi, una cita que reunirà un any més les millors propostes de circ contemporani de la mà de companyies de renom tant internacionals com nacionals.

Enguany, la nova edició oferirà una programació per a tots els públics, formada per gairebé quaranta propostes artístiques i una setantena de representacions, que mostrarà els diversos formats i disciplines de circ tractant temes com la conciliació i la maternitat, el gènere o la salut mental.

En aquesta edició, hi haurà un equilibri entre grans caps de cartell internacionals com la Cia. Colectif Malunés, Marcel et ses drôles de femmes, Cirque Inextrémiste o Wes Peden; amb propostes joves i locals com la Cia. Oriol Borràs, Joan Català o Marilen Ribot.

A més, la Fira també comptarà amb referents sèniors del circ català que acumulen una gran trajectòria com la Escarlata, formada per Bet Miralta i en Jordi Aspa, que seran els encarregats de representar el primer espectacle de l’edició amb La grutesca, i Tortell Poltrona.

Et pot interessar