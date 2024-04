Reus tanca el 2023 amb un romanent de lliure disposició d'1,7 MEUR que injectarà al pressupost actual

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat la modificació de crèdit del pressupost del 2024, que injecta el romanent de lliure disposició d'1.761.448,83 milions d'euros de l'exercici de l'any passat.

Entre les inversions previstes amb aquest romanent, el regidor d'hisenda Manel Muñoz ha destacat la compra d'habitatge per a la borsa de lloguer social, actuacions de manteniment d'escoles municipals, l'ampliació de la xarxa d'aparcaments dissuasoris o la promoció del desplegament de la zona de baixes emissions.

Muñoz ha tret pit de l'execució «rigorosa» del pressupost anterior, que s'ha situat al 97%. La modificació de crèdit ha rebut el suport de l'equip de govern, mentre que CUP i VOX han votat en contra i Junts i PP s'han abstingut.

En el marc de la sessió plenària municipal a Reus celebrada aquest divendres, el regidor d'hisenda Manel Muñoz ha desgranat el superàvit de l'anterior exercici, que consta de 4.076.697,42 euros. D'aquests, Muñoz ha remarcat que 2.315.248,59 estan afectats per compromisos de l'exercici 2023 que tenen continuïtat en el pressupost de 2024, com és el cas de la transformació urbanística de l'entorn del Mercat del Carrilet, el complex d'habitatge social, l'aparcament i l'equipament de la Hispània. La resta, 1.761.448,83 milions d'euros, corresponen al romanent de lliure disposició.

La voluntat de l'equip de govern reusenc és destinar el romanent de lliure disposició a inversions de l'àmbit de l'habitatge, l'educació i mobilitat sostenible. Entre altres propostes, els 1,76 milions d'euros s'utilitzaran per obrir el nou servei municipal d'habitatge, la compra d'habitatges per destinar-lo a lloguer social, actuacions de manteniment de les escoles públiques, dissenyar una nova escola bressol, el desplegament de la zona de baixes emissions, la commemoració de l'Any Fortuny o accions compromeses amb el sector de la restauració arran de l'actualització de les ordenances fiscals. Per tot plegat, en l'ordre del dia s'ha inclòs l'aprovació de la injecció del romanent disponible al pressupost de 2024, una mesura que tan sols ha comptat amb el suport de l'equip de govern.

Des de les files de la CUP, que ha votat en contra de la mesura, la regidora Mònica Pàmies ha criticat al grup municipal del PSC per haver votat en contra del pressupost de 2023 i alhora, haver-lo executat en un 97% en els darrers mesos en què han governat. Pàmies ha retret als socialistes que haguessin pogut fer modificacions de crèdit o aturar projectes, com el de la Hispània.

També s'ha oposat a la modificació de crèdit VOX, qui ha considerat que el romanent s'hauria d'haver destinat a reduir el dèficit o bé la càrrega fiscal de la ciutadania. Per la seva part, tant Junts com PP s'han abstingut després de celebrar que l'actual govern reusenc «comenci a veure amb normalitat» les modificacions de crèdit i lamentar la pujada d'impostos respectivament.

Execució dels comptes en un 97%

Paral·lelament, Muñoz ha donat compte de l'estat d'execució dels comptes de l'any passat, el qual s'ha situat en el 97%, el que representa deu punts per damunt de la mitjana catalana. També ha afegit que el temps de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament és de sis dies, un termini «més baix» que anteriors anys, mentre que la ràtio d'endeutament ha baixat fins al 68,78%. Pel que fa al deute municipal, aquest es troba en 113 milions d'euros, una rebaixa d'1,45 milions en data del 31 de desembre de l'any passat.

Et pot interessar