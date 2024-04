El govern de Tarragona valora aplicar 1,4 MEUR del romanent a despesa corrent

L’Ajuntament de Tarragona portarà al ple d’aquest divendres l’aprovació d’un modificatiu de crèdit que servirà per destinar 6 dels 7,4 milions d’euros del romanent de tresoreria a amortitzar quatre préstecs i fer una aportació econòmica a l’Empresa Municipal de Transports (EMT). De moment, el consistori ha decidit guardar els 1,4 milions restants per a una possible aplicació a despesa corrent.

Tot i que, en un principi, l’executiu socialista va anunciar que es destinaria tot el sobrant a eixugar deute, ara han canviat d’opinió. Segons fonts municipals, veient que el romanent ha estat força més alt del que s’havia previst, el govern ha decidit ser previsor i reservar 1,4 milions d’euros per si, finalment, és possible destinar-ho a despesa corrent de cara al pròxim exercici.

Cal recordar que, per a aquest 2024, estava prevista la reactivació de les regles fiscals. A principis d’any, es va tancar un acord per reformar aquestes normes, les quals serveixen per controlar l’endeutament i les despeses de les administracions públiques. Ara, l’Ajuntament està pendent que el Govern de l’Estat es pronunciï sobre si els ajuntaments poden destinar el romanent a despesa corrent, tal com s’ha pogut fer en els darrers anys per la suspensió de les regles fiscals.

D’altra banda, el consistori també té pendent d’assignar més d’un milió d’euros, que correspon als sobrants dels organismes municipals. En concret, dels Patronats de Turisme i Esports i de l’Institut Municipal de Serveis Socials. L’executiu encara ha de determinar quin serà el seu destí. De moment, l’Ajuntament ja ha decidit destinar 5 milions a eixugar deute i aportar 1.027.060 euros a l’EMT. Aquest moviment permetrà estalviar, l’any vinent, un milió d’euros en interessos.