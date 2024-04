El TIC Sud i la URV posen en marxa el primer Corner Date

El Campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili acull una carpa per on passaran més d’una desena empreses tecnològiques i digitals associades al Clúster TIC Catalunya Sud. La iniciativa busca connectar a empreses i alumnat de manera propera i directa.

Des del 10 d’abril i fins al dia 25 d’abril es mantindrà instal·lada una carpa a les portes del bar del Campus Sescelades, a Tarragona, on els alumnes dels Graus, Postgraus i Màsters podran contactar directament amb les diferents empreses del Clúster TIC Catalunya Sud per conèixer en detall les organitzacions, les possibilitats laborals i de pràctiques i les oportunitats que ofereixen per dur a terme Treballs de Final de Grau o Màster amb reptes reals a assolir i que les pugui beneficiar.

Es tracta d’una nova acció dirigida a la captació i retenció de talent al territori. Sergi Novo, Clúster Mànager del TIC Sud, ha destacat que «anem un pas més enllà i entrem a la facultat per connectar amb l’alumnat en un espai més informal i on ens sentin còmodes per preguntar i interactuar directament amb les empreses».

Àngel Cid, director de l’ETSE, ha assegurat que «la interacció més directa amb l’alumnat per part de les empreses permet, per una banda, eixamplar les oportunitats de desenvolupament professional dels futurs titulats en enginyeria, i alhora també ampliar i millorar l’intercanvi de coneixement entre els diferents actors involucrats». I ha afegit que «l’establiment d’aquestes sinergies entre universitat i empreses poden contribuir a augmentar l’impacte econòmic i social de les activitats que duen a terme ambdues parts».

Les empreses que participen en aquesta primera edició del TICSud&URV Corner Date són: Studiogenesis, Xipset, Etecnic, Viajes para ti, Viewnext, Ipte, Ctaima, Movertis, Dynatec, Ten Solutions Software, T-Systems i Inetum.