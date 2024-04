Quatre-cents alumnes aprenen a ballar com a eina d’inclusió

El Consell Esportiu del Baix Camp ha iniciat el projecte pilot Inclusion & Dance, amb el qual alumnes d’onze centres educatius de la comarca aprendran a ballar durant el tercer trimestre del curs escolar actual. Els professors encarregats són dos joves amb diversitat funcional, la Mireia Jerez i l’Oriol Cunillera, acompanyats de Lluís Pérez, tècnic de ball esportiu i responsable de l’Escola de ball Wapachá, coorganitzadora del projecte.

Amb el lema «som diversos, però capaços», l’activitat té com a objectiu anar més enllà d’ensenyar passos de ball. Els nens i nenes aprendran a gestionar diferents situacions quotidianes i a aprendre no tan sols dels èxits constants, sinó també dels fracassos. A més, també servirà per a millorar el llenguatge verbal i no verbal, per així millorar l’expressió d’emocions i sentiments i enfortir els vincles entre el grup en favor de la socialització i la inclusió.

El curs és completament gratuït per a les famílies, ja que el Consell Esportiu del Baix Camp assumirà la despesa total de la contractació dels tres tècnics de ball. Els centres educatius implicats són, en el cas de Reus, la Salle, el Pare Manyanet, l’Escola Montsant, l’Escola Marià Fortuny, l’Escola Puigcerver, l’Escola Eduard Toda i Güell i l’Escola Mowgli. Els altres centres adherits de la resta de la comarca són l’Escola Mare de Déu de la Candela de Botarell, l’Escola Josep Maria Soler de Montbrió del Camp, l’Escola de Maspujols i l’Escola Marcel·lí Esquius de Miami Platja.

D’aquesta manera s’espera que fins a 400 alumnes de 4t de primària participin en la iniciativa. Aquesta va donar el tret de sortida el passat dimarts 9 d’abril a l’Escola de la Salle i s’espera que continuï amb la resta de centres.