Les obres de recuperació dels pous de l’aeroport de Reus costaran més del previst

Aigües de Reus ha tret a licitació recentment el contracte per a executar les obres de recuperació de tres pous situats dins dels terrenys de l’Aeroport, amb l’objectiu d’ampliar les fonts de recursos hídrics per als sistemes d’abastament municipals.

El contracte ha sortit a concurs públic amb un pressupost base de 678.536,08 euros (IVA, despeses generals i benefici industrial inclosos). L’import s’ha definit després de revisar el projecte original, que fixava el cost en 503.741,15 euros (IVA inclòs). La licitació inicial de la iniciativa, publicada a mitjan 2023, va quedar deserta, atès que l’única empresa que va presentar una oferta no va entregar la documentació requerida per a l’adjudicació del contracte en el termini establert.

Aigües de Reus va dictaminar que s’iniciaria «amb caràcter d’urgència» la revisió i modificació del projecte per a poder treure’l a subhasta de nou al més aviat possible, «vist el context actual de sequera i la necessitat de poder posar en marxa aquests pous». La nova proposta incrementava el pressupost base en 174.794,93 euros, un 34,7% més, i, després de superar el tràmit d’exposició pública, va quedar aprovada definitivament.

Els tres pous de l’Aeroport de Reus —a l’extrem sud-est del recinte— es troben en desús i amb un elevat grau de deteriorament, situació que impossibilita el seu funcionament en l’estat actual i comporta que s’hagin de rehabilitar abans de la seva posada en servei.

Una de les primeres tasques que es duran a terme serà l’esbrossada del terreny per tenir millor accessibilitat a les instal·lacions. A continuació, caldrà executar un assaig de bombament al pou sud per calcular els paràmetres hidràulics de l’aqüífer, conèixer el seu comportament i avaluar l’eficiència de la captació d’aigua, així com la qualitat i l’aptitud per a consum del recurs.

Addicionalment, s’efectuaran cales per a localitzar les canonades o infraestructures soterrades existents. També es treballarà als equips dels filtres. El termini d’execució de les obres és de 2 mesos, a comptar a partir de l’acta de replanteig. Les companyies interessades tenen fins al 7 de maig, a les 14 hores, per presentar les seves propostes.

Contra la sequera

Cal recordar que l’empresa municipal Aigües de Reus calcula que multiplicarà per cinc els cabals provinents de fonts de quilòmetre zero abans del 2025 mitjançant noves fonts de proveïment. Les actuacions completades, en marxa i previstes per recuperar recursos de proximitat comporten una inversió d’uns 2,6 milions d’euros.

Destaquen la neteja del minat de la Hidrofòrica i de Maspujols, la recuperació de la captació de l’antic minat d’Almoster, l’entrada en servei del pou de l’Aleixar, la connexió del pou conegut com a IGME (Instituto Geológico y Minero de España) situat al final de l’autovia de Bellissens, la reducció dels nitrats dels pous de Bellissens i de l’Agro-Reus, la recuperació del minat del barri Fortuny amb tractament d’osmosi inversa i la recuperació dels dipòsits de l’aeroport.

Pel que fa a actuacions projectades recentment o en un futur d’usos d’aigua no potable, suposen una inversió d’1,6 milions d’euros.