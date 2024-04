Les obres de l’aparcament de la Hispània s’encareixen 370.000 euros per gestionar més residus

Les obres de l’aparcament soterrani de la Hispània costaran més del calculat en primer terme. La Junta de Govern Local va aprovar el març modificar el projecte original, incrementant el pressupost inicial en 372.665,88 euros (IVA inclòs), de forma que ascendeix fins als 11,55 milions d’euros. Fonts municipals assenyalen que la pujada respon a l’ampliació de l’àmbit amb sòls que s’han de gestionar per la possible presència de compostos per damunt dels nivells de referència, en concordança amb l’anàlisi quantitativa i el projecte d’excavació requerits per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

«L’ampliació de l’àmbit incrementa el volum de residus que s’han de gestionar i, en conseqüència, incrementa les taxes definides al projecte original», apunten les fonts. El consistori recorda que els residus identificats als terrenys «no comporten risc per a les persones, com així ho ha validat l’ARC». «Tanmateix, la modificació del projecte donarà més garanties i tranquil·litat a la ciutadania», subratllen les fonts.

El canvi permet acotar quin és l’àmbit exacte amb sòls que s’han de gestionar per la possible presència de compostos amb valors per damunt dels permesos i l’Ajuntament i l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis (RMS) estan seguint «en tot moment» el procediment establert. Cal recordar que el regidor de Via Pública i conseller delegat d’RMS, Daniel Marcos, va especificar que els residus detectats no estan classificats com a contaminants que tinguin afectació per a les persones.

Fonts municipals detallen que la possible modificació del projecte amb relació a la delimitació de l’àmbit a tractar ja estava «prevista» en el plec de condicions de la contractació. El document original incloïa un estudi preliminar de qualitat del sòl en què s’identificaven residus per sobre dels nivells de referència que s’haurien de gestionar «de la manera adequada per tal de donar compliment a la normativa ambiental vigent». El projecte d’excavació establí mesures com que durant el transport de les terres, els camions haurien de transportar la càrrega coberta amb lones.

El plec determinava com a condició que l’empresa que es fes càrrec de la intervenció havia de dur a terme cales per «acotar la zona i la caracterització dels residus» i, en aquest context, l’adjudicatària contractà una empresa habilitada per elaborar l’anàlisi. «L’Ajuntament va presentar l’informe a l’ARC per a la validació del projecte i l’ARC va emetre informe favorable amb criteris a incorporar en les autoritzacions o llicències del projecte», comenten fonts municipals. «És a partir de les conclusions de l’informe i dels criteris de l’ARC que es modifica el projecte amb l’acotament de l’àmbit definit amb exactitud», conclouen.

Anys de treballs

Els treballs del complex de la Hispània, que a banda de l’aparcament inclouen habitatge i equipament, van començar el novembre del 2023. La durada prevista és de 36 mesos, dels quals els 14 primers corresponen a l’obra civil del pàrquing. L’actuació d’edificació dels habitatges i la urbanització hauria d’iniciar-se a partir del desembre.