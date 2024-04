El Casal Despertaferro no participarà a les Barraques de Reus d'enguany

El Casal Despertaferro ha decidit no participar enguany a les Barraques de Reus que se celebraran aquest estiu per Sant Pere. Tot i que, tots els anys ha estat un debat recurrent, el detonant de la decisió ha estat que enguany es faci pagar entrada per accedir-hi.

Durant els últims anys, a cada Assemblea General de l’associació es plantejava la no participació a Barraques ja que consideraven que el model s’havia anat allunyant, edició rera edició, dels valors i objectius que van dur a la creació de Barraques l’any 1999 per part del Casal i altres entitats. Finalment, enguany no hi participaran.

«La decisió de la Coordinadora de Barraques d’enguany a fer pagar entrada per la pròxima edició per tal de poder ampliar el pressupost en grups, ha fet detonar el debat i la decisió del Casal a no seguir participant d’un model que no va alineat amb els objectius i valors de l’associació», asseguren en un comunicat.

Des del Casal Despertaferro no tanquen la porta a tornar-hi, però consideren que s'ha de replantejar el model. És per això que proposen que les Barraques surtin del Parc de la Festa i es traslladin al centre de la ciutat, tot i que calgués replantejar els horaris.

Creuen que el canvi d’espai permetrà dur a terme altres activitats, on els concerts de gran format no siguin l’únic element cultural. Finalment, aposten per un replantejament del model de seguretat, posant fi a la criminalització de l’oci i la cultura juvenil.

