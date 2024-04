La Ganxeta arriba als centres de Reus per informar els més joves

Arran de l’ampliació de la franja d’edat a partir de 14 anys per la modificació del reglament, amb els joves del projecte EPI (Espai de Participació i Informació) referents del Casal de Joves La Palma als instituts de la ciutat, s’ha fet una campanya informativa als patis de sis centres de secundària per donar a conèixer el sistema públic de bicicleta compartida de Reus, la Ganxeta.

«És un projecte en què hi ha joves de tercer d’ESO dels diferents instituts i ells serveixen una mica per fer d’altaveu de les coses que coordinem aquí, al casal, als seus centres», apunta Roser des del Casal de Joves La Palma. «Llavors, quan aquí organitzem alguna cosa, ells difonen la informació perquè arribi a la resta de joves», tanca.

D’aquesta manera, els EPIs, acompanyats de professionals del Casal de Joves han informat als patis dels instituts del funcionament. «Recordem que els menors de 16 anys han de portar casc, anunciem l’abonament mensual Ganxeta Jove per a usuaris de 14 a 29 anys de 6 euros al mes, i avisem del codi promocional per provar-la, perquè tots els joves puguin gaudir de la Ganxeta», comenta el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos.

Amb aquesta acció, «crec que arribarà més als joves perquè ara ja l’han vist per Reus, ja la tenen identificada amb el símbol de la Ganxeta i, a partir, d’aquí és fer la difusió» assegura Roser. Alguns dels alumnes de l’Institut Pi del Burgar, com ara el Víctor, després de rebre la informació, afirma que «només estic esperant que em validin el DNI per començar a utilitzar-la».

Daniel Marcos en l’acte de valoració del primer mes d’ús.Gerard Marti Roig

Els joves EPIs van visitar el garatge de la Ganxeta on els seus informadors els van explicar totes les indicacions del seu funcionament i van fer un tomb estrenant la bicicleta. Després d’aquesta visita, el dijous passat, des del Casal es va organitzar una excursió oberta per a tots aquells joves que volguessin saber el funcionament de la bicicleta compartida i fer un tomb amb ella pels carrers de la ciutat. Van ser un total d’11 joves els que es van aventurar a conèixer la Ganxeta i a provar-la.

Com el que van fer primer els EPIs, els joves van anar al garatge de la Ganxeta on el David, un dels tècnics de la bicicleta compartida, els esperava per explicar-los el mecanisme del vehicle. «Pots fer usos il·limitats de la bicicleta amb viatges inferiors a mitja hora, si et passes, es cobrarà la següent mitja hora i ja no serà un euro», explicava David.

«Són accions col·laboratives entre diferents departaments de l’Ajuntament que sumen per a un millor funcionament de les activitats i els projectes», afegeix Marcos. Avui és l’últim dia per poder utilitzar el codi promocional ESTRENA amb el qual l’usuari podrà fer tants viatges de 30 minuts com vulgui sense cap cost. A partir de demà, s’haurà de pagar 1 euro per cada viatge de 30 minuts.