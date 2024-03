Xavier Grasset, pregoner de la Setmana Santa de Reus

El periodista Xavier Grasset i Foraster ha estat escollit per la Junta de Govern de la Reial Congregació de la Puríssima Sang com a pregoner de la Setmana Santa de Reus 2024. L’acte es realitzarà el 23 de març, a les vuit del vespre, a l’Auditori Higini Anglès del Palau Bofarull de Reus.

Entre les novetats de la Setmana Santa d'enguany, hi ha la recuperació del tradicional recorregut de la Solemne Processó del Sant Enterrament, el Divendres Sant al vespre. Aquesta processó es celebra a Reus almenys des de l’any 1557 i hi participen les congregacions, germandats i confraries de la Setmana Santa reusenca. Actualment s’està treballant des de Reial Congregació per obtenir en aquesta processó un reconeixement, com ja en gaudeixen les Tres Gràcies i la Funció de la Coronació del Senyor.

El cartell de la Setmana Santa de Reus 2024, que s’ha editat des de la Reial Congregació, és una imatge del fotògraf Joan Ferran i mostra en detall els peus de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.