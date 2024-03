Consulta el programa d'actes de la Setmana Santa de Reus 2024

Un any més, la Setmana Santa arriba a Reus, que es vestirà de gala per rebre els millors actes de la celebració cristiana. Ho farà amb un seguit de propostes com la processó del Prendiment el Dimecres Sant o la cantada de Saetes des del balcó de la Casa Navàs, entre altres.

Consulta la programació al complet de la Setmana Santa de Reus d'aquest 2024:

22 de març Divendres de Dolors

19:30h.- Viacrucis pels carrers del Barri Montserrat de Reus

Amb les imatges del Sant Crist i la Mare de Déu dels Dolors, amb la participació de l’Agrupació Musical la Verònica. Organitza la Confraria de Sant Bernat Calvó i col·labora la Confraria la Verònica.

21h.- Tradicional Baixada de Llances dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang

el dia del seu darrer assaig, a la plaça de la Puríssima Sang.

A continuació- Presentació del XXIII Opuscle dels Armats de la Sang

A l’interior del temple de la Reial Congregació, que finalitzarà amb el cant de l’Himne dels Armats de la Sang de Reus interpretat per l’Escolania, Cor Jove i la Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang.

23 de març Dissabte

12h.- Celebració de l’Eucaristia i lliurament del Ciri Pasqual a les Germanetes dels Pobres

per part de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu.

17:30h. Sortida Extraordinària del Pas Penitencial a Espatlles de l’EcceHomo

Des de la Prioral de Sant Pere, amb motiu del 75è Aniversari de la Confraria, i amb l’acompanyament musical de l’Associació Banda CCTT «Sones de Pasión».

A l’arribar, a l’interior de la Prioral -Pregària final en memòria dels Confrares difunts.

Recorregut: Plaça de Sant Pere, Fossar Vell, Raval de Robuster, Raval de Sant Pere, Plaça de la Sang, Raval del Pallol, Plaça Catalunya, Raval de Santa Anna, Carrer Monterols, Plaça del Mercadal, Carrer Major i Plaça de Sant Pere

20h.- Tradicional Pregó de la Setmana Santa de Reus 2024

A l’Auditori Higini Anglès, del Palau Bofarull, seu de la Diputació de Tarragona a Reus

24 de març Diumenge de Rams

Durant tot el dia i fins Divendres Sant al vespre- Exposició del Misteri de l’Ecce Homo de la Confraria dels Sants Just i Pastor i del pas processional Pere Nega Jesús de la Confraria de Sant Pere Apòstol, per a la seva veneració i ofrenes florals

A l’interior de la Prioral

10:45h. Benedicció de Rams

A la plaça de la Puríssima Sang i posterior Santa Missa de Rams, al Temple de la Reial Congregació.

11h. Benedicció dels rams, celebració de l’eucaristia i ofrena del clavell a l’imatge del Crist de la segona caiguda

A la Parròquia de Sant Josep Obrer

12h. Missa i ofrena del Ciri Pasqual per part de la Confraria de Jesús de l’Amargura

A la Parròquia de Crist Rei de Reus

17:30h. Trasllat de la venerada imatge del Sant Crist de la Creu al jardí de les Germanetes dels Pobres

Acompanyada per la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar” amb la Creu dels Improperis, els Armats de la R.C.P.S. de N.S.J. i la banda de cornetes i tambors Rosa de Reus, per tal de dur a terme un Viacrucis. En acabar l’acte, retorn de la imatge del Sant Crist a la parròquia de Sant Joan Baptista.

19h. Solemne missa de la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari amb l’ofrena del Ciri Pasqual.

A la parròquia de Sant Francesc d’Assís

Posteriorment Presentació del cartell de la Processó del Silenci.

25 de març Dilluns Sant

De Dilluns Sant i fins Divendres Sant- Restarà exposat el Misteri del Davallament de la Creu a la seva seu social, Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia

De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu a la parròquia de Sant Joan Baptista.

Tots els confrares i devots podran fer ofrena de gladiols i clavells, de color blanc, que portarà el pas de la Llançada a la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

19:30h. Santa Missa de Dilluns Sant

Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

A continuació- Conferència

26 de març Dimarts Sants

De les 9h. a les 13h. i de les 16h a les 20h-Visita i ofrena floral

A la parròquia de Sant Bernat Calvó. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de clavells, de color vermell i blanc, que portarà el Sant Crist al Viacrucis i el Monument del Santíssim.

De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu

A la parròquia de Sant Joan Baptista. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de gladiols i clavells, de color blanc, que portarà el pas de la Llançada a la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

20.15h- Solemne Processó de l'Amargura

Hi assistiran com a convidats els Timbalers de Calanda, amb una representació de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de la ciutat de Calanda. La Confraria de Sant Tomàs d’Aquino sortirà del temple de la Puríssima Sang, continuant pel raval de Pallol, plaça de Catalunya, raval de Santa Anna i plaça de Prim. La Confraria de la Verge de l’Amargura sortirà de l’església de Sant Joan i continuarà pels carrers Prat de la Riba, Llovera i plaça de Prim, on es trobarà amb la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino. Continuaran el recorregut conjunt pel raval de Jesús, raval de Martí Folguera i carrer Misericòrdia. En acabar la processó el pas El Petó de Judes entrarà solemnement a la parròquia de Sant Francesc.

27 de març Dimecres Sant

De les 9h. a les 13h. i de les 16h a les 20h.- Visita i ofrena floral

A la parròquia de Sant Bernat Calvó. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de clavells, de color vermell i blanc, que portarà el Sant Crist al Viacrucis i el Monument del Santíssim.

De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h.- Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu

A la parròquia de Sant Joan Baptista. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de gladiols i clavells, de color blanc, que portarà el pas de la Llançada a la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

De les 17h. a les 21h.- Visita, adoració i ofrenes a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang

Al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

De 18h. a 20h. Ofrena del clavell i el cirial

A la Parròquia de Sant Francesc. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de clavells, de color vermell i blanc, que portaran els passos de Nostre Pare Jesús del Calvari i la Verge del Calvari a les processons de Dijous i Divendres Sant. Així mateix, es podrà col·laborar a sufragar els ciris del Pas de la Verge.

De 19h a 20:30h.- Exposició dels passos processionals

De La Negació de Pere de la Confraria de Sant Pere Apòstol, Jesús troba la seva Mare de la Confraria Jesús de l’Amargura, Ecce Homo de la Confraria dels Sants Just i Pastor.

A la plaça de Sant Pere

20:20h- Acte de recuperació de la Lectura de la Sentència de Pilat a la porta Principal de la Prioral de Sant Pere.

20:30h.- Solemne Processó del Prendiment.

En arribar a la Plaça del Mercadal tindrà lloc, des del balcó de la modernista Casa Navàs, el tradicional cant de «saetes».

Recorregut: Plaça de Sant Pere, Fossar Vell, Raval de Robuster, Raval de Sant Pere, Plaça de la Sang, Raval del Pallol, Plaça Catalunya, Raval de Santa Anna, Carrer Monterols, Plaça del Mercadal, Carrer Major i Plaça de Sant Pere.

En acabar- Pregària

A l’interior de la Prioral de Sant Pere.

20:30h.- Solemne Processó Penitencial

Recorregut: sortirà de la parròquia de Sant Josep Obrer, Avda. Mas Pellicer (fins a la rotonda de l’hospital) Mas Abelló, Carrer Mare de Déu de la Paloma per acabar al carrer Mare de Déu de Puigcerver per finalitzar a l’interior del temple. Al passar per la capella de la Verge del Calvari es farà una pregària.

28 de març Dijous Sant

De les 9h. a les 13h.- Visita i ofrena floral

A la parròquia de Sant Bernat Calvó. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de clavells, de color vermell i blanc, que portarà el Sant Crist al Viacrucis i el Monument del Santíssim.

De 10h. a 19h.- Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu

A la parròquia de Sant Joan Baptista. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de gladiols i clavells, de color blanc, que portarà el pas de la Llançada a la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

A partir de les 10h. fins a les 22:45h.- Visita, adoració i ofrenes a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang

Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

A partir de les 15h.- Trasllat i Exposició del pas de la Confraria de la Verònica de Reus

Al pati d’entrada de la Casa March, al carrer St. Joan 15. Es podrà contemplar el pas fins el Divendres Sant dia 29 de març a les 18:00h.

20h- Solemne Missa de la Cena del Senyor

Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

A continuació- Processó per l’interior del Temple i reserva

Els cants seran sostinguts pel Cor Jove i Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang.

22h.- Concentració i recollida d’atxes

A la parròquia de St. Francesc d’Assís

23h.- Sortida de la Solemne Processó del Silenci

Que seguirà el següent itinerari: carrer Misericòrdia, raval de Robuster, carrer del Fossar Vell, carrer Major, plaça del Mercadal, carrer Monterols, plaça de Prim, carrer Llovera, carrer de Prat de la Riba, per acabar amb una pregària a l’interior de la parròquia de Sant Joan Baptista. Organitzat per la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari.

29 de març Divendres Sant

7h.- Solemne i tradicional Viacrucis

Centenari a la ciutat, amb la participació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., la Creu dels Improperis de la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar”, el misteris de l’Oració a l’Hort de la Confraria La Salle, la Verònica de la Confraria de la Verònica, Nostre Pare Jesús del Calvari i Verge del Calvari de la Confraria de N.P. del Calvari, i les representacions de les altres confraries de la Setmana Santa de la ciutat, i la participació del president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus. El recorregut del Viacrucis s’iniciarà i finalitzarà a la parròquia de Sant Joan Baptista amb el mateix recorregut que ja és tradicional de cada any.

8:30h.- Solemne Viacrucis

Pels carrers dels barris Fortuny i Juroca.

En acabar el Viacrucis- Canvi del guió infantil

A l’interior del temple parroquial de Sant Bernat Calvó

8:30h.- Solemne Viacrucis

Amb la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

9h.- Solemne Viacrucis

A l’interior de la Parròquia de Sant Josep Obrer

10:45h.- Exhibició de la cohort romana dels Armats de la Reial Congregació

Diferents maniobres, cadenes i del Pas d’Armat típic, que s’executaran durant la Solemne Processó del Sant Enterrament.

11:30h- Solemne Processó de l’Agonia

Amb el trasllat de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang, portada per la Junta de Govern de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, des del seu temple titular fins a l’església Prioral de Sant Pere Apòstol, pel recorregut tradicional. L’Escolania, Cor Jove i la Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang interpretaran el tradicional Vexilla Regis.

12h.- Solemne Funció de l’Agonia

A la Prioral de Sant Pere Apòstol, presidida per la Venerable Imatge del Sant Crist de la Sang, Solemne Funció de l’Agonia, cadascuna de les Set Paraules de Jesús a la Creu serà predicada per preveres de les parròquies de la ciutat de Reus. La part musical i les peces de les Set Paraules aniran a càrrec de l’Escolania, Cor Jove i de la Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang. En acabar, interpretaran el Credo i el Miserere.

14:30h.- Solemne Processó de Tres Gràcies

Des de la Prioral de Sant Pere Apòstol. Amb el retorn de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang, portada per la Junta de Govern de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, al seu de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, al seu temple titular, pel recorregut tradicional. En arribar-hi la Sagrada Imatge, es procedirà a l’emotiu, solemne i tradicional moment de demanar les Tres Gràcies al Diví Crucificat.

Tot seguit- Adoració de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang

18:30h. Celebració Litúrgica de la Passió i Mort del Senyor

Amb la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang. A la Prioral de Sant Pere Apòstol.

20h.- Solemne Processó de Sant Enterrament celebrada a Reus des de Temps Immemorials

Organitzada des de 1557 per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, amb la participació de totes les congregacions, confraries i germandats de la Setmana Santa de Reus. La processó surt de la Prioral de Sant Pere Apòstol a les 8 del vespre en punt, i segueix per la plaça de Sant Pere, Fossar Vell, ravals de Robuster, Martí Folguera i Jesús, plaça de Prim, raval de Santa Anna, plaça de Catalunya i raval del Pallol, plaça de la Puríssima Sang, per acabar finalment al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang. Després de l’arribada del Misteri del Crist Jacent del Sant Sepulcre al seu temple titular, com a cloenda de la Solemne Processó del Sant Enterrament, que es celebra a Reus des del segle XVI, pregària i adoració de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.

30 de març Dissabte Sant

18.30h- Ofrena de flors blanques a la Mare de Déu de la Soledat

Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang

19.30h.- Acte de Vetlla a la Mare de Déu de la Soledat

Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang,Cant de la Salve, de l’Stabat Mater i dels Goigs de la Mare de Déu de la Soledat. La part musical serà interpretada per el Cor Jove i la Capella de Cantors de la Reial, Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., de Reus.

31 de març Diumenge de Resurrecció

11.30h.- Santa Missa de Pasqua

Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus

Funció de la Coronació del Senyor

Antiquíssim i tradicional acte sacramental que se celebra a la Reial Congregació des de l’any 1565.