Sancionen un miler de ciclistes i usuaris de VMP a Reus per circular per la vorera el 2023

Cada vegada és més habitual veure patinets elèctrics circulant per la via pública.Gerard Martí

Més d’un miler de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP), com poden ser els patinets elèctrics i els Segways, van ser sancionats durant el 2023 per circular per les voreres o altres espais reservats per als vianants. En concret, en van ser 1.035 —791 usuaris de VMP i 244 ciclistes—. Suposa un increment del 12,5% en comparació amb les multes posades a aquests col·lectius per la mateixa infracció l’any anterior (920) i d’un 19,65% en relació amb el 2021 (865).

Malgrat que la dada general indica una tendència a l’alça, ciclistes i usuaris de VMP dibuixen un escenari dispar. El nombre de persones que empren el patinet elèctric o mitjans de transport similars per a desplaçar-se i que van ser sancionades per envair la part de la via pública reservada per al passeig a peu ha anat disminuint.

De les 824 del 2022 es van passar a 791 el 2023. Tot i el descens dels últims dotze mesos, el contrast és notori amb les 697 del 2021. D’altra banda, les multes als ciclistes, que van caure de 168 el 2021 a 96 l’any següent, s’han disparat en l’últim exercici, fins a arribar a les 244. L’altra cara de la moneda la protagonitzen els monopatins i els patins. En tot el 2023, no es va sancionar cap ciutadà que es mogués per voreres fent-ne ús. En els dos exercicis anteriors, la suma arribava a la quinzena d’infractors.

Més conscienciació

Essent el patinet elèctric un mitjà de transport cada vegada més present a la via pública, i esdevenint tan popular com polèmic, la Guàrdia Urbana ha volgut incidir en els joves per explicar-los com fer-ne un ús correcte i responsable. Cada curs organitza xerrades sobre VMP a alumnes de 4t d’ESO. 580 estudiants van assistir-hi el curs 2022-23.

Així mateix, per aprendre les normes de seguretat viària, 1.125 escolars van participar en l’activitat teòrica i pràctica destinada a 5è de Primària que es desenvolupa al Parc de Trànsit i a les aules. A més, han tingut lloc diverses campanyes coordinades amb el Servei Català de Trànsit dirigides a bicicletes i VMP.

Nova ordenança en vigor

Cal recordar que l’estiu passat va entrar en vigor la nova Ordenança de Mobilitat Sostenible que, entre altres aspectes, regula la circulació de ciclistes i usuaris de patinet elèctric. S’han de desplaçar utilitzant les calçades, els carrils bici i les zones especialment habilitades. En cap cas es permet transitar fent servir cascos o auriculars connectats a aparells reproductors de so, ni fer ús durant la conducció de telefonia mòbil. A més, es fixa en 15 anys l’edat mínima per a emprar un VMP i s’especifica que no pot haver-hi més ocupants que places.