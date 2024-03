Liciten el projecte de recuperació de l’aigua de la mina del barri Fortuny

Aigües de Reus ha tret a licitació les obres per a la construcció d’una planta de tractament d’aigua, mitjançant la tècnica d’osmosi inversa, que ha de fer possible la injecció d’aigua de la mina del barri Fortuny a la xarxa de d’abastament. Es preveu que una part es destini al reg del parc dels Capellans, en aquest cas sense tractar i prèviament a la injecció a la planta d’osmosi. El projecte compta amb un pressupost de 498.674,28 euros, que en bona part han estat subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Actualment, l’aigua de la mina del barri Fortuny ja es destina, parcialment, i sense cap mena de tractament previ, al reg del parc del Lliscament. A partir d’ara aquest regadiu s’ampliarà també al parc dels Capellans.

El projecte permetrà la potabilització de l’aigua de la mina, amb la qual cosa (en els anys hídricament “normals”) es poden guanyar anualment fins a uns 365.000 metres cúbics per a ús de boca amb totes les garanties sanitàries i de qualitat que s’exigeixen. El principal problema dels minats, pel que fa a l’abastament, és que es tracta d’un tipus de subministrament que s’esgota molt ràpidament en els anys de poca pluja.

Daniel Rubio, regidor responsable d'Aigües de Reus, afirma que «la diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos són una prioritat en la gestió del cicle integral de l’aigua a Reus. Aprofitar l’aigua dels antics minats permet gestionar d’una manera sostenible els recursos hídrics de la ciutat i contribuir així al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible».