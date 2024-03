Repararan la coberta de l’edifici del Cafè de Reus per deficiències greus

L’Ajuntament repararà la coberta de l’edifici del Cafè de Reus en detectar-hi «deficiències greus» que suposen «un elevat risc d’ensorrament de parts de la mateixa». Una inspecció de la construcció ha permès detectar que bona part de les petites bigues de fusta es troben en mal estat i presenten trencaments, podriments i marques d’atacs d’insectes xilòfags, com podrien ser els tèrmits i els corcs.

«Tenint present que a la planta baixa es desenvolupa una activitat de pública concurrència, es considera que cal resoldre les patologies estructurals urgentment per motius lògics d’interès públic», conclou l’informe municipal. A més, s’apunta que caldria actuar «de manera urgent» als números 1 i 3 del carrer Metge Fortuny per garantir «l’estabilitat estructural dels edificis i la impermeabilitat de les cobertes, ja que pot tenir conseqüències greus, especialment de cara a l’ús de pública concurrència que es desenvolupa a la planta baixa, i també de cara a la via pública».

Les actuacions plantejades són la substitució de la coberta de l’immoble situat al número 3 del carrer del Metge Fortuny i repassar el sostre del número 1. Així mateix, es valorarà canviar les dues claraboies i refer part del badalot d’escala del número 3, que presenta esquerdes i un estat de conservació «dolent». Es proposa enderrocar l’existent i reemplaçar-lo per un de menors dimensions, però que sigui estructuralment segur.

El contracte d’obres ja és a contractació pública. El pressupost base de la licitació és de 64.131,40 euros (IVA inclòs) i el termini per dur a terme la intervenció serà d’un màxim de dos mesos. Les empreses tenen temps fins al 19 de març per presentar les ofertes.

Va ser en una inspecció periòdica habitual a l’immoble, al número 3, completada el 15 de novembre del 2023, que Brigades Municipals van comunicar que l’estat estructural i d’impermeabilització de l’edifici era «deficient». En accedir als espais sota la coberta, es van constatar «deficiències greus en el sostre», amb l’amenaça d’ensorrament de parts d’aquest.

Després d’una segona visita per part d’un arquitecte municipal, es va determinar que caldria comprovar l’estat de les bigues i l’estructura de l’immoble situat al número 1, així com revisar la coberta i actuar-hi per garantir l’estanquitat, després de trobar-hi humitats a les parets d’algunes estances de la planta sota coberta.

Per al número 3, es considerà que s’ha de rehabilitar o substituir la coberta i fer intervencions de caràcter estructural i d’impermeabilització, a més d’haver d’efectuar cales i substituir cairats —bigues petites—, trams de forjat malmesos, el badalot d’escala i les claraboies. El Cafè de Reus data del 1885 i està catalogat com a Bé Urbanístic Protegit, compost de planta baixa i tres pisos.